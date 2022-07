Food Network va alla scoperta della Maremma

Food Network, il canale 33 del digitale terrestre dedicato al cibo nelle sue molteplici declinazioni, si prepara a sbarcare nell'entroterra toscano con il nuovo programma Wild Food Maremma. Da venerdì 29 luglio Stefano Bini, giornalista e conduttore televisivo, accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta della "sua" Maremma tra tradizioni, gusto e sapori.

Ogni venerdì mattina, a partire dalle ore 8,40, Stefano Bini farà conoscere al pubblico le tradizioni gastronomiche della Maremma, ma anche luoghi incontaminati e posti speciali, che fanno di questo angolo di Toscana - incastonato tra le province di Livorno, Grosseto, Siena e Viterbo - un luogo unico. Tra ricette tipiche, borghi medievali, panorami mozzafiato e prelibetazze da mangiare e da bere, Wild Food Maremma toccherà alcuni dei luoghi più importanti dell'area da Castel del Piano a Grosseto, da Magliano, Manciano e Orbetello fino a Piancastagniaio, Pitigliano, Saturnia e infine Sorano.

Un viaggio sensoriale tra i profumi di una cucina tradizionale dai sapori e i colori inconfondibili - per comprendere la storia, la vita e l'essenza di quest'angolo d'Italia - che solo un maremmano doc poteva raccontare al meglio. " Sono nato a Grosseto, nipote e figlio di ristoratori da sei generazioni e, dopo tante co-conduzioni, eventi in Italia ed Europa, volevo fare qualcosa per la mia terra, quella dove affondano le mie radici", ha raccontato il conduttore Stefano Bini, che è anche autore del programma insieme a Valerio Mori prodotto da Video Arcobaleno, che ha poi proseguito: "Parleremo di ricette della tradizione maremmana in nove tappe, in ognuna delle quali scoveremo due luoghi 'wild' e due ricette della tradizione. Per me un ritorno a casa, quella che ho lasciato per rincorrere i miei sogni, trasformandoli in realtà. Dedico questo progetto a mio nonno Giancarlo che, insieme all'amico Luigi Veronelli, hanno portato il buon cibo e il buon vino italiano in giro per il mondo ".

Bini manca dalla sua terra d'origine da ormai diciotto anni e Wild Food Maremma rappresenta un ritorno ma anche " un omaggio e una dichiarazione d'amore per la mia terra " ha confessato. Il nuovo format di canale 33 mescolerà, dunque, radici e sogni in un'avventura "wild" tutta da scoprire ma soprattutto da assaporare.