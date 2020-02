Forum, il giudice Melita Cavallo versa l'acqua ma manca il bicchiere

Melita Cavallo è entrata nella squadra dei giudici di Forum da un paio di anni, ma ha già conquistato il pubblico televisivo e il popolo del web grazie alla sua determinazione e ad alcune simpatiche gaffe che sono subito diventate virali in rete.

Dopo la laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche a Napoli, e una borsa di studio all’Università di Cincinnati, in Ohio, Melita Cavallo nel 1970 ha vinto il concorso in magistratura. Successivamente è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e giudice minorile a Milano e a Napoli. Tra gli incarichi ricoperti anche quello di presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali, Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e presidente dell’Associazione Italiana dei Magistrati minorili. Recentemente ha scritto un libro, "Solo perché donna", sulla piaga del femminicidio.

Col suo alto profilo, ma anche con la sua innata simpatia, Melita Cavallo è riuscita in poco tempo a far breccia nel cuore del pubblico della trasmissione Mediaset e anche in quello del popolo della rete. Durante le cause del programma, la giudice riesce ad imporsi con estrema determinazione e quando i contendenti si dimostrano indisciplinati, la donna non esita a usare il pugno di ferro e ad imporre la sua autorità.

Grande clamore sul web ha suscitato l'episodio in cui, non sapendo di essere in onda, è stata beccata a concludere una telefonata. Adesso Melita Cavallo è incorsa in una nuova e simpaticissima 'papera'. Durante Lo Sportello di Forum - spin-off pomeridiano e su Rete 4 della storica trasmissione - si dibatte la causa di una ragazza che racconta i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal fidanzato musulmano, negandogli di vedere loro figlio.

Mentre ascolta con attenzione le dichiarazioni dei contendenti, Melita Cavallo decide di versarsi un bicchiere d'acqua. Ma la giudice è forse troppo concentrata sulla causa e - anche per colpa del bicchiere troppo lontano - sbaglia a prendere la mira e manca il bersaglio. La regia prontamente stacca su un'altra inquadratura e pochi secondi dopo, quando la telecamera torna su di lei, la giudice mostra un sorriso sornione.

Fortunatamente l'acqua non è finita sulla scrivania ma su un vassoio su cui è posizionato il bicchiere. Allora Melita Cavallo si avvicina il bicchiere e prova di nuovo a versarsi dell'acqua. Stavolta il giudice fa centro e, con la faccia soddisfatta, è pronta a godersi un sorso ristoratore.

