La nuova foto del principe Filippo con la regina non convince: "Elisabetta si è photoshoppata le mani"

Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, compie 99 anni il 10 giugno. Un bel traguardo per una vita vissuta con stile, una certa riservatezza e diverse gaffe, ma sempre tre passi indietro rispetto alla regale consorte. Il duca di Edimburgo, però, non amerebbe festeggiare il suo compleanno. Anzi, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il principe “detesterebbe la confusione” e la frenesia dei preparativi. Non si tratterebbe di una convinzione maturata con il ritiro a vita privata, avvenuto nel 2017, ma di una peculiarità del carattere di Filippo. Nato nel 1921 a Corfù, su un tavolo da pranzo nella villa di Mon Repos, residenza estiva dei genitori Alice di Battenberg e Andrea di Grecia, il principe Filippo preferirebbe un compleanno riservato, in famiglia.

Quest’anno, complice la quarantena, i festeggiamenti avranno un profilo ancora più basso e saranno “molto modesti”, come sostiene ancora il Daily Mail. Naturalmente niente ricevimenti, solo videochiamate dai parenti. Del resto il principe e la regina Elisabetta si trovano ancora in quarantena al Castello di Windsor e in tutto il Regno Unito si prepara gradualmente a un allentamento del lockdown, con la speranza che la pandemia possa terminare al più presto. C’è, però, un piccolo rituale a cui il principe Filippo non ha potuto sottrarsi. La foto ufficiale con la regina Elisabetta. Lo scatto è stato pubblicato sui profili social della royal family e sta già suscitando le prime polemiche.

Di sicuro ricorderete che il marito di Sua Maestà venne dato per morto a marzo scorso a causa di una forma acuta di influenza. Secondo questa ipotesi la famiglia reale voleva evitare di diffondere la notizia della scomparsa, poiché sarebbe stato impossibile rendere i dovuti onori al principe in piena quarantena. Le restrizioni dovute al lockdown non potevano consentire un funerale di Stato, dunque la regina Elisabetta avrebbe ritenuto più opportuno tacere. Tutti i giornali commentarono la notizia con stupore e tristezza, chiedendosi cosa vi fosse di vero. A quanto pare nulla, visto che Buckingham Palace si affrettò a smentire ogni illazione.

Forse l’equivoco su questa presunta morte era dovuto al fatto che il principe Filippo non veniva fotografato da tempo, per la precisione dal gennaio 2020, in piena “fase Megxit”, quando il Daily Mail riuscì a immortalarlo. In realtà non vi sarebbe alcun complotto, solo una precisa scelta di vita del principe Filippo, che preferirebbe trascorrere il suo periodo di riposo in tranquillità. La nuova foto resa pubblica nel giorno del suo compleanno avrebbe dovuto mettere a tacere per sempre le ipotesi più inquietanti. Invece no. È accaduto l’esatto contrario. Nel nuovo scatto possiamo ammirare il principe Filippo in piedi, vestito con un doppiopetto blu impreziosito da bottoni in oro, accanto alla regina che indossa un abito a fiori e, come sempre, ha una pettinatura impeccabile. La coppia è in posa e abbozza un piccolo sorriso. Fin qui nulla di strano.

Do you need help with the photoshop guys? — Amie ♡ (@amiescool) June 9, 2020

La foto è falsa?

Molti utenti di Twitter, invece, sostengono che la foto non sia recente o che possa essere addirittura falsa. La follower Amie chiede con ironia: "Ragazzi, avete bisogno di aiuto con Photoshop?" riferendosi al presunto montaggio malriuscito. Angiem risponde: "Esatto, zoomate sulle mani della regina". L'utente Leanne ribatte: "Sono contenta di non essere la sola ad averlo notato" . In effetti scorrendo i commenti sul social network il particolare delle mani della regina Elisabetta è il più discusso. Sembrerebbero ritoccate con Photoshop, mentre la figura del principe Filippo apparirebbe applicata in una fase successiva sullo sfondo del castello. Siamo di fronte alla verità o a un altro equivoco? L’ipotesi di una foto ritoccata o falsa suggerirebbe un complotto, cioè il tentativo di nascondere le reali condizioni di salute del principe Filippo. Tuttavia dobbiamo ricordare che l’uso di Photoshop non implica certo che la persona fotografata non sia più in vita o non sia in grado di posare davanti a un fotografo.

Semplicemente Buckingham Palace potrebbe aver deciso di modificare l’immagine per migliorarla, ma i cambiamenti apportati potrebbero lasciare a desiderare per quel che concerne la qualità. Quante volte i personaggi noti si sono affidati al ritocco fotografico con risultati deludenti, se non addirittura scadenti? In effetti osservando meglio l’immagine della regina Elisabetta e del marito insieme, perfino un occhio non esperto nota qualcosa di strano nella foto. Da qui a sostenere che lo scatto sia falso, però, ce ne passa. Pensiamo anche a un altro fatto importante, ovvero il "movente" che non reggerebbe: se davvero il principe Filippo fosse molto malato o addirittura morto, creare ad arte una immagine nuova, seppur finta, sarebbe davvero inquietante. Forse lo staff reale avrebbe potuto trovare soluzioni migliori, per esempio, una serie di fotografie che ritraggono i momenti più salienti della vita del duca di Edimburgo.