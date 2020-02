La foto senza veli di Elisabetta Canalis che fa impazzire il web

Bella, sexy e sensualissima. Queste sono le caratteristiche principali che contraddistinguono Elisabetta Canalis. L’ex velina e l’ex compagna di George Clooney, è anche una donna di mondo, un’influencer e un’icona di moda e carisma. Il mondo dei social network, soprattutto quello di instsgram, sono il suo regno. Un luogo in cui la Canalis può esprimere se stessa e, soprattutto, un mondo in cui può interagire con i fan. Come l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo, in cui appare senza veli (letteralmente) e con uno sfondo di tutto rispetto che quasi impallidisce di fronte alla bellezza senza tempo di Elisabetta.

Lo scatto che è stato pubblicato sui social di recente, è una bellissima foto in bianco e nero in cui Elisabetta Canalis appare di spalle e poggiata alla finestra. Guarda l’orizzonte e perde lo sguardo tra i luminosi grattacieli di Tokyo. Lo scatto ha fatto impazzire proprio tutti perché l’ex velina appare completamente senza veli. Lo scatto evidenzia infatti i bellissimi dettagli anatomici che hanno reso tale il fascino di Elisabetta. Ed è proprio una donna di mondo. Ora è Tokyo in Giappone e si gode una vacanza di relax nella capitole del Sol Levante. La foto è stata scattata presso l’Aman Hotel, dove lusso e tradizione si fondono per regalare un soggiorno unico nel suo genere. Ovviamente la Canalis non poteva che ambire al meglio, eppure la bellezza dell’albergo, pare impallidire di fronte alle forme sinuose del suo corpo. La foto come è giusto che sia ha fatto incetta di like e, in poco tempo, ha mandato in visibilio tutto il pubblico del web. Più di 94mila cuori ha ricevuto lo scatto con altrettanti commenti di apprezzamento. "Beato il fotografo", commenta uno dei fan. "Di una bellezza disarmante. Complimenti", si legge ancora.

L’Hotel in cui Elisabetta Canalis ha trascorso il suo momento di relax, ha storia molto particolare. Resta uno dei più famosi al mondo. 31 strutture in 20 paesi, è simbolo di resort di lusso. Quello di Tokyo è incastonato alla perfezione all’interno del circuito urbano, vicino al Palazzo Imperiale e, come si vede dalla foto, ha uno skyline da capogiro. Ovviamente Elisabetta non poteva scegliere cornice migliore per uno scatto social e per la sua vacanza nel cuore della cultura nipponica.