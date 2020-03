Francesca Barra scioccata da Rodrigo Alves: "Provo pietà e angoscia per lui"

"La sua storia provoca immensa pietà. Spero che da qualche parte trovi qualcuno che lo ami e lo rispetti a tal punto da salvarlo" , così Francesca Barra ha commentato la radicale trasformazione di Rodrigo Alves da Ken umano a Barbie. La scrittrice e opinionista televisiva, nelle scorse ore, ha pubblicato un lungo post di sfogo contro i danni della chirurgia estetica, considerata da lei un " fenomeno triste e inconsapevole ".

Nelle ultime settimane Rodrigo Alves ha portato a compimento la sua trasformazione fisica da Ken a Barbie umana. Dopo oltre sessanta operazioni chirurgiche, molte delle quali invasive ed estremamente dolorose, Alves ha coronato il suo sogno di diventare donna. Il 36enne di origini brasiliane naturalizzato in Gran Bretagna è stato più volte ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso per documentare prima la sua trasformazione in Ken e oggi, a distanza di anni, nella bambola icone della femminilità, la Barbie. Francesca Barra, dopo aver assistito all’ultima ospitata di Rodrigo a "Live! Non è la D’Urso", non si è trattenuta e sui social network si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro questa violenta trasformazione: " Ieri sera sono stata male. Quando ho visto Rodrigo Alves trasformato con dolorose operazioni chirurgiche (67) da Ken umano a Barbie, per niente femminile tra l’altro, ho provato angoscia. Non c’era rispetto, amore, libertà, indipendenza, riscatto. Un fenomeno tristissimo e inconsapevole. È un suicidio dell’anima, della dignità ".