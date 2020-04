Francesca Manzini all'amore ritrovato in quarantena: "Mi hai cambiato la vita"

Dopo aver animato la prima edizione dello spin-off di Amici di Maria De Filippi dedicato alle celebrità - Amici celebrities- per poi viversi una breve ma intensa esperienza nelle vesti di conduttrice di Striscia la notizia, Francesca Manzini è tornata al centro dell'attenzione mediatica per aver ritrovato l'amore.

Riattivandosi nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, l'ex allieva di Amici ed imitatrice tv ha condiviso con il web una nuova foto. Che la immortala insieme al suo nuovo compagno, conosciuto durante la quarantena, e nella cui descrizione ha destinato a quest'ultimo una dedica social dalle seguenti parole romantiche: "Hai cambiato la mia vita".

Lo scatto di coppia in questione è diventato virale in poco tempo su Instagram, dove ha raggiunto oltre 4mila like. Sotto lo stesso, inoltre, non sono mancati i commenti del web. Tra cui si legge il messaggio destinato all'imitatrice da parte dell'ex moglie di Raoul Bova nonché ex concorrente ad Amici celebrities, Chiara Giordano: “Solo tu trovi il fidanzato durante la quarantena con il distanziamento sociale! Un mito”.

A margine dell'ultima foto condivisa su Instagram, anche la nuova fiamma della Manzini ha rilasciato pubblicamente un commento. "Ogni singolo secondo voglio viverlo con te... Ti amo immensamente Francesca" , ha scritto Christian nel suo messaggio rivolto all'amata showgirl. Sotto la foto rivelatrice della neo-coppia, intanto, emergono anche i commenti social degli utenti comuni : "Sei la numero uno"; "Bella coppia"; "Belli loro".

Francesca fa, ora, parlare in rete di sè anche per aver condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae insieme alla madre e nella cui descrizione ha riportato un messaggio di supporto destinato alla donna: "Forza mamma!" . Un'esclamazione che ha fatto preoccupare qualche utente, alla luce della pandemia di coronavirus che il mondo intero sta fronteggiando. Ma in una nuova intervista concessa a Fanpage, la showgirl ha spiegato che la madre non ha contratto il Covid-19 ma ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento.

Francesca Manzini e l'amore in quarantena

In una recente intervista concessa a Chi magazine, Francesca Manzini aveva preannunciato di aver avviato la sua conoscenza intima con l'attuale compagno Christian nei giorni della quarantena, disposta in Italia come misura anti-coronavirus: