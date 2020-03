Francesca Manzini a chi l'accusa di maltrattare il cane: "Prenditela con chi li abbandona"

Dopo aver animato la prima edizione dello spin-off di Amici di Maria De Filippi dedicato alle celebrità, Francesca Manzini è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcuni esercizi del suo workout quotidiano mostrati in un video condiviso con il web su Instagram. Il filmato in questione immortala l'ex concorrente di Amici celebrities mentre è alle prese con il suo allenamento a casa, nei giorni di quarantena, consistente in una serie di squat, addominali ed esercizi di sollevamento, fatti servendosi del peso del suo amico a quattrozampe.

"Da oggi nasce “fitness dog!” per un allenamento da cani. #top #lol #smile #solocosebelle #dog #goldenretriever #fitness" , è il messaggio che l'ex allieva di Amici ha riportato nella descrizione del suo ultimo filmato postato in rete, contenente le esclusive immagini dei suoi esercizi suggeriti agli utenti di Instagram.

Il nuovo filmato postato dalla Manzini ha ottenuto in poco tempo oltre 50mila visualizzazioni e non solo. Sotto il post in questione, non sono, infatti, mancati i commenti del web. Tra cui, si leggono diversi messaggi critici riportati da chi accusa -non troppo velatamente- la giovane di maltrattamento compiuto ai danni del suo cane e al mero fine di ottenere visibilità mediatica e consensi da parte degli utenti: "Comprati i manubri, invece che strapazzare sto povero cane"; "Francesca con profondo affetto ti dico che ciò che stai facendo con sto povero cagnolino non fa affatto ridere...ma proprio per niente!!!! Non è da te! Falla finita, x favore!"; "Ma dai ...al cane non piace questo gioco!". E ancora: "Ma no, dai, sei molto simpatica ti stimo tanto. Ma un cucciolo non lo si sballottola cosi. Il cucciolo sin da subito deve apprendere, deve giocare e essere coccolato, ti prego". Tuttavia, oltre ai commenti di dissenso spesi dagli utenti - tra quelli destinati alla Manzini sotto il suo ultimo video condiviso su Instagram- si leggono anche messaggi scritti in difesa dell'influencer, come il seguente: "Ma sta scherzando.. Mamma mia.. Che moralisti!".