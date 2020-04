Francesca Manzini: "Ho salvato la vita a mia madre"

L’attrice Francesca Manzini ha condiviso sui social la gioia di aver “salvato la vita” alla madre Gabriella: cosa sia accaduto nello specifico alla donna, però, non è stato reso noto, ma ci ha tenuto a chiarire che quanto successo non ha niente a che fare con il coronavirus.

Qualche ora fa, la comica aveva lasciato intendere che la madre avesse qualche problema di salute limitandosi a postare sui social un selfie insieme a lei. “ Forza mamma! ”, aveva scritto, mentre molti sono accorsi sulla sua bacheca per tentare di capire cosa fosse accaduto alla madre della Manzini. “ Non è Covid, tranquilli tutti. Solo un po’ di sostegno per mamma Gabry! ”, aveva risposto lei tranquillizzando coloro che avevano iniziato a pensare che la signora potesse aver contratto il coronavirus.

Dopo quell’ultimo post, quindi, Francesca Manzini aveva lasciato tutti con il fiato sospeso ma, poche ore fa, è riapparsa sui social gioiosa. “ Oggi è successa una cosa bellissima: in tre giorni, tre giorni e mezzo, ho salvato la vita a mia madre con tanti anni di anticipo – ha spiegato lei - . È una cosa bella! Certo, lei mi ha dato la vita e ci ha messo nove mesi, io in tre giorni gliel’ho fatta continuare e sono stra-felice ”.

Ironizzando, poi, sulla situazione, ha chiesto a tutti di aiutarla nello spronare la madre a seguire un'alimentazione corretta. “ Quanto romperà non ne avete idea, ma aiutatemi a dirle di mangiare sano. Io mi sfondo, ma lei che mangiasse sano perché, ad una certa età... ”, ha scherzato la Manzini, consapevole che la madre non avrebbe apprezzato quella sua annotazione sull’età. I ringraziamenti poi sono stati rivolti all’equipe medica che ha assistito la madre dell’imitatrice in questo percorso.

Francesca Manzini, infine, ha spiegato di aver scelto di far curare la madre in una struttura privata per l’emergenza coronavirus che, ad oggi, rende pericoloso l’accesso agli ospedali pubblici. “ Visto il Covid-19 è impossibile accedervi – ha detto lei in un video Instagram - . Certo, ci sono anche le operazioni d’urgenza ed emergenza, però diciamo che eravamo lì, lì per...ed era troppo rischioso recarsi in un ospedale ”.

In tanti, dunque, hanno manifestato tutta la loro solidarietà a Francesca Manzini e alla madre, ma a coloro che hanno chiesto nello specifico cosa fosse successo, la comica ha preferito non rispondere.