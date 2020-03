Francesca Tocca in crisi coniugale con Raimondo Todaro? "Vivono separati"

A pochi giorni dalla semifinale, che andrà in onda il prossimo 27 marzo su Canale 5, Amici di Maria De Filippi è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune indiscrezioni che vedono una sua ballerina professionista vivere una profonda crisi d'amore con il suo attuale marito. Parliamo di Francesca Tocca, ingaggiata per la prima volta nel corpo di ballo di Amici nel 2015 e sposata con il ballerino professionista di Ballando con le stelle dal 2005, come lei catanese, Raimondo Todaro. La coppia vip, al momento, vive a quanto pare un periodo complicato, secondo alcune indiscrezioni riprese dal settimanale di gossip Di più da fonti vicine alla stessa.

“Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”, hanno fatto sapere gli insider al noto giornale, sul conto della presunta crisi coniugale dei due professionisti di ballo. Il matrimonio dei due vip sarebbe naufragato lo scorso ottobre e la rottura tra gli stessi sarebbe avvenuta a dicembre 2019, quando Raimondo avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la moglie e la figlia di 7 anni, Jasmine. Questo, sempre secondo le fonti vicine ai due volti tv: “Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose. Ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa. Oggi Raimondo è amareggiato”.

Francesca Tocca in crisi con Raimondo Todaro a causa di Valentin Alexandru Dumitru?

Nel corso degli ultimi mesi, sono circolate in rete diverse voci, che vedrebbero la Tocca protagonista di un flirt clandestino con l'ormai ex concorrente di Amici 2020, Valentin Alexandru Dumitru. Il quale ha abbandonato volontariamente il talent-show di Canale 5.