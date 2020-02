Francesco Arca: "Tra me, Laura Chiatti e Marco Bocci amore cosmico"

Alcuni anni fa Francesco Arca e Laura Chiatti vissero un’intensa storia d’amore che, oggi, è finita e si è trasformata in una splendida amicizia che i due attori condividono con i rispettivi coniugi: Irene Capuano e Marco Bocci.

Se per molti, infatti, rimanere in ottimi rapporti con gli ex è pura utopia, Arca e la Chiatti hanno dimostrato che ciò è possibile. Sui social di entrambi appaiono, infatti, tantissime foto e video che li ritraggono insieme, in armonia, con le rispettive famiglie ed entrambi hanno sempre replicato con indifferenza a chi sostiene che un’amicizia simile sia impossibile.

Intervistato dal settimanale F, quindi, Francesco Arca ha spiegato come sia stato possibile per lui e Laura Chiatti diventare una sorta di grande famiglia dopo la fine del loro amore. “ Io e Irene conosciamo Laura e Marco da tanti anni, facciamo le vacanze insieme e ci dimostriamo affetto in privato e in pubblico – ha spiegato l’attore, oggi legato a Irene Capuano e padre di due bambini - . Solo se un rapporto è irrisolto emergono problemi, tra noi quattro, invece, c’è solo un amore cosmico. Si può restare amici di un ex, ne sono convinto e non sono l’unico ”.

Messe a tacere le malelingue, dunque, Arca ha confermato come i rapporti con Laura Chiatti e il marito Marco Bocci siano idilliaci e come la moglie, Irene Capuano, abbia sempre accettato di buon grado questa amicizia che, in altri casi, forse, avrebbe potuto creare qualche fastidio all’interno della coppia.