Francesco Chiofalo svela: "Prima di rimuovere il tumore ho pensato di farla finita"

" C'è stato un momento in cui ho pensato che non avrei mai superato quell'operazione ", comincia così la confessione choc di Francesco Chiofalo fatta sui social network. L'ex concorrente di Temptation Island è tornato con la mente al 10 gennaio 2019, data in cui veniva sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore celebrale. Nel farlo ha svelato di aver addirittura pensato di togliersi la vita per paura delle conseguenze.

A poche settimane dalla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island - prevista per i primi di luglio - uno degli ex concorrenti più discussi, Francesco Chiofalo, è tornato a parlare del drammatico momento vissuto un anno e mezzo fa. Nel reality dei sentimenti il 31enne romano si era fatto conoscere per la tormentata relazione con la sua ex, Selvaggia Roma. La loro storia d'amore, seppur tra alti e bassi, era terminata proprio a causa del programma, ma grazie alla partecipazione a Temptation Island, Chiofalo ha ottenuto popolarità e visibilità, comparsate televisive e spazio sulle riviste di gossip. Un momento felice stravolto da una notizia drammatica: la scoperta di un tumore al cervello.