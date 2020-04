Francesco Guccini: "Gli uomini non imparano, dopo il virus non cambierà nulla"

Arrivato alla soglia degli 80 anni, che compirà il 14 giugno prossimo, Francesco Guccini è sicuro: il mondo non cambierà nemmeno dopo il coronavirus e la pandemia globale. Il cantautore è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro nel corso della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora e con l'onestà consueta smonta i luoghi comuni e la retorica dell'andrà tutto bene.

" La storia – spiega Guccini – non insegna mai niente. Anche dopo l'11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto, ma non è cambiato nulla. Gli uomini non imparano. È nella natura umana dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre ".

Se c'è qualcosa che di questi tempi impressiona il cantante modenese, sono il silenzio e le città completamente vuote durante l'emergenza: le vie sgombre, le piazze spopolate, i negozi chiusi, le serrande abbassate. Molti paragonano questa situazione ad una guerra, seppure l'ultima vissuta dagli italiani sia stata molto più drammatica. " Anche in tempo di guerra, che io ricordo un pochino – ammette Guccini – un deserto così non c'era. Era molto diverso, anche se era molto più triste, più doloroso, tutto sommato più tragico ".

Francesco Guccini: "Non ascolto molta musica da anni"

La chiusura del Paese determina una sfida per tutti, non per Guccini: con l'obbligo di stare a casa ed evitare tutte le uscite non necessarie, il cantautore passa il tempo come al solito in questi giorni di quarantena. In compagnia della moglie e con le consuete abitudini. " In questo momento – racconta a Cucciari e Lauro – faccio quello che facevo prima. Mi muovo poco, ascolto audiolibri, scrivo e guardo un po' la tv. Non ascolto molta musica da anni, niente. Non suono neanche più la chitarra, credo di non esserne più capace, ammesso che lo fossi stato ".

È la conferma di quanto detto già qualche tempo fa: Guccini ha smesso con le canzoni e non suona più nemmeno a casa perché, come ha spesso ripetuto, non ha più niente da dire in musica e non riesce a comporre brani. Eppure, al risveglio qualcosa gli succede. " Ogni mattina, quando mi alzo – confessa il più atipico dei cantautori – mi passa per la testa un ritornello. Cose stranissime, ricordi vaghi del passato. Non necessariamente roba mia… L'altra mattina mi è venuta in mente Piccolissima serenata, una canzone degli anni '40 ".