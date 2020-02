Francesco Monte incontra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è gelo

Anche una città come Milano potrebbe diventare troppo piccola, soprattutto quando, dopo tanto tempo, due storici ex come Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si incontrano.

È accaduto nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, in una delle zone centrali del capoluogo meneghino. Proprio in corso Garibaldi, angolo Largo La Foppa, in un locale abbastanza frequentato dai personaggi noti, Cecilia e Ignazio stavano trascorrendo il dopo pranzo in compagnia di Jeremias Rodriguez e di altri amici. All’improvviso, Francesco Monte, abbracciato alla fidanzata Isabella De Candia e seguito da altri compagni, è apparso vicino al bar dove i Rodriguez stavano trascorrendo alcune ore libere.

In quel momento pare sia caduto il gelo: la Rodriguez e Moser, infatti, sono rimasti fermi al loro posto pur senza evitare di rivolgere qualche occhiata a Monte che, nel frattempo, si è fermato a salutare Jeremias. Tra Francesco e l’ex cognato, dunque, sembra essere rimasto un buon rapporto: i due, infatti, si sono abbracciati e hanno chiacchierato per qualche minuto, poi si sono salutati e ognuno è ritornato dalla propria compagnia di amici.

Monte, che pare non abbia mai minimamente rivolto lo sguardo verso la sua ex, si è allontanato dall’ex cognato e ha abbracciato con vigore la fidanzata Isabella De Candia che, nel frattempo, è rimasta in zona attendendo la fine dei convenevoli tra Francesco e Jeremias.

Com’è noto, dopo la fine della relazione tra il giovane tarantino e Cecilia Rodriguez, i due, dopo il chiarimento, non hanno mai più avuto alcun rapporto e Monte, solo recentemente, pare sia riuscito a ritrovare la stabilità sentimentale con Isabella De Candia. Dopo un flirt con Paola Di Benedetto e una storia con Giulia Salemi, sembrava che Francesco facesse fatica ad incontrare l’anima gemella che, invece, è arrivata proprio quando nessuno se lo aspettava. Felice e sereno accanto alla De Candia, dunque, Monte ha voltato definitivamente pagina dimenticando per sempre la storia con Cecilia Rodriguez, finita in maniera plateale sotto l’occhio del Grande Fratello Vip.