Francesco Totti rivela a Bobo Vieri: "Mi stavo per separare da mia moglie"

Francesco Totti non è mai stato così social come durante la quarantena. L'ex capitano della Roma non è un appassionato fruitore di Instagram, le sue comparsate sono sempre state ridotte all'osso a parte qualche storia, ma da quando l'Italia è in lockdown sembra averci preso la mano. Da diverso tempo, infatti, si dedica alle dirette, che condivide con i suoi ex compagni di squadra o amici e con i quali commenta il calcio o parla della sua vita familiare e degli aneddoti del passato. Una delle dirette Instagram più divertenti degli ultimi tempi è stata quella di poche ore fa con Bobo Vieri, al quale ha raccontato di aver rischiato di divorziare dalla sua amata Ilary per colpa di Donna Paola.

Nessuna donna si è intromessa tra Er Pupone e Ilary Blasi e l'ex letterina non ha fatto nessuna scenata di gelosia a suo marito, anzi. Se Donna Paola si è potuta intromettere nella loro vita coniugale, la colpa è proprio della showgirl. Donna Paola, infatti, è un bellissimo gatto di razza Canadian Sphynx, che Ilary Blasi ha comprato contro il parere di suo marito. " L'ammazzerei mia moglie, ha comprato un gatto senza peli. L'ha chiamata Donna Paola ", ha detto Francesco Totti durante la diretta con Cristian Vieri. Un acquisto evidentemente non condiviso dall'ex capitano giallorosso che, però, pare abbia accettato il nuovo ospite per amore di sua moglie: " È bollente. La sera dorme dentro al letto, in mezzo alle gambe: è molto affettuosa. Io mi stavo per separare con mia moglie per prendere il gatto: non lo volevo, lei invece lo desiderava a tutti i costi: un giorno me l'ha portato dentro casa, alla fine tanto decide lei. Per due giorni non ci siamo parlati, poi però mi sono innamorato. "

Una routine familiare comune a tante altre coppie, nella quale probabilmente si sono riviste le oltre 40mila persone che hanno assistito divertite al racconto di Francesco Totti. La bandiera della principale formazione della Capitale non è nuovo ai racconti della sua vita casalinga con Ilary Blasi, aneddoti divertenti che in più occasioni hanno spinto i loro fan a chiedere a gran voce che venisse realizzata una sit-come sulla loro quotidianità. Il progetto a un certo punto sembrava anche destinato a realizzarsi ma a oggi sembra essere sfumato. I tantissimi ammiratori del Pupone e di sua moglie non perdono comunque le speranze e intanto si godono questi brevi racconti sulla vita privata del loro idolo.