Franco Oppini risponde a Fulvio Abbate: "Sei solo un finto intellettuale"

“Il peggiore della Casa è senza dubbio il figlio della Parietti. Quei suoi urli fanno capire che è rimasto all’età di 12 anni, senza contare le sue battute inutili…". Lo scrittore Fulvio Abbate, uscito la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip, aveva sparato a zero su Francesco Oppini durante la nostra intervista. I due avevano avuto un forte battibecco e lo scrittore aveva “perso le staffe” e si era riscaldato a tal punto da essere ripreso da Alfonso Signorini, viste le parolacce uscite dalla sua bocca. Questa modalità, forse retaggio della Contessa De Blanck sua amica, non è stata apprezzata solo da Signorini, ma anche a Franco Oppini, padre di Francesco che in questa intervista oltre a parlare di suo figlio ha qualcosa da dire ad Abate

Nella Casa del Grande Fratello c’è stato uno scontro tra suo figlio Francesco e Fulvio Abate. Nell’intervista che ci ha poi rilasciato, ha rincarato la dose. Lei cosa ne pensa?

“Credo che Francesco sia stato bravissimo così come anche Alfonso Signorini che si è un po’ adombrato per la quantità di parolacce uscite dalla bocca di Abate. Un uomo della sua età che litiga in quel modo con un ragazzo mi fa pena, e lo dico sinceramente. Non ho timore di dire che per me è un finto intellettuale, una persona che usa tante citazioni dotte ma alla fine non dice nulla. Anche Vittorio Sgarbi è una persona che usa espressioni ‘colorite’, ma ha una cultura profondissima e quando ti attacca ti spiega anche il perché. Abate al contrario non dice nulla se non delle citazioni pseudo dote. Se si tolgono le parole di Kafka, Schopenhauer e Kant cosa rimane? Solo volgarità. Ha accusato Francesco di voler fare il leader, io non lo vedo affatto leader. E’ un ragazzo che si diverte. E’ scanzonato in mezzo alla ‘caciara’ ma lava anche i piatti quando deve. Ci sono altri molto più leader di lui come struttura mentale”.

Come le ha detto Francesco di essere stato scelto per la casa del Grande Fratello?

“Semplicemente mi ha comunicato che Alfonso Signorini lo aveva chiamato e che ci teneva molto che ci fosse. L’unico timore di Francesco era che i tempi coincidessero con il suo lavoro. Lui si occupa di vendita di automobili, ed è cronista alla 7Gold per le partite della Juventus. Anche se era contento è stato però molto assennato. Mi ha fatto sorridere quando l’ho visto fare una parodia di Michael Jackson perché mi è tornato alla mente un episodio di quaranta anni fa quando dopo cena con alcuni amici, anche io ho fatto la stessa parodia. Ho riconosciuto in lui le mie stesse movenze, siamo molto simili anche nel modo di essere ironici, per cui mi ha veramente stupito e divertito. Ho scoperto che Francesco è molto più estroverso di quanto non pensassi, perché è un ragazzo comunque discreto ed educato ma ha un carattere aperto con tutti”.

Lei invece che cosa gli ha detto, gli ha dato qualche consiglio?

“Non gli ho detto quello che si dice di solito ovvero: “Sii te stesso”, perché penso che possa essere se stesso anche chi si arrabbia e non è una cosa positiva. La cosa che invece gli ho detto è quella di divertirsi, perché questo lavoro in ogni caso, che sia il teatro, cinema o televisione funziona solo divertendosi e trasmettendo le emozioni giuste. Le cose costruite come quando si fanno strategie a lungo non funzionano perché non trasferiscono emozioni. E’ un gioco un po’ al massacro ma è pur sempre un gioco”.

Francesco ha mai desiderato entrare a far parte del mondo dello spettacolo?

“No, a venti anni ha fatto la prima edizione del reality La Fattoria. Allora era molto giovane e voleva sperimentare, si è divertito ma la cosa è finita lì. Anche il fatto di fare il cronista sportivo è avvenuto per caso. Era stato invitato da un suo amico che andava in questa trasmissione in veste di ospite. Dopo che ci è stato un po’ di volte si sono accorti di quanto fosse bravo e gli hanno proposto di fare il cronista delle partite della Juventus. Una seconda professione questa, che lui ama molto perché unisci il suo grande amore per il calcio e quello per la Juventus”.

Nel caso invece avesse voluto lei lo avrebbe sconsigliato?

“Io non ho mai sconsigliato a mio figlio di non fare niente, lui ha sempre seguito la sua natura, io gli ho dato dei consigli su questo mestiere che per quanto mi riguarda è il più bello e difficile da fare”.

Come vede il percorso che Francesco sta facendo all’interno della Casa?

“Lui ha una bella personalità, molto forte. E’ collaborativo nei confronti di tutti. Vedo che sta seguendo semplicemente la sua indole senza fare tante strategie e questo può da una parte aiutarlo perché il pubblico riconosce in lui una verità e una spontaneità. Dall’altra però dentro questi reality secondo me devi anche essere un po’ stratega, perché se non lo sei tu lo sono gli altri”.

Questa la considera una cosa negativa per lei?

“Va benissimo così. Sono molto contento che non sia uno stratega e che segua la sua indole. Poi quello che succede succede”.

Dayane Mello si è molto avvicinata a Francesco lei cosa ne pensa?

“Da parte di Dyane potrebbe essere una questione di strategia, creare o voler creare questa pseudo storia in modo di avere i riflettori puntati. Oppure può essere che gli interessi realmente, ma lui è fidanzatissimo, sta benissimo con la sua compagna ed è molto preso da quel rapporto. Lui non è un tipo drastico nell’allontanare le persone, lui è spontaneo ed espansivo con tutti”.

Che tipo di rapporto padre e figlio avete?

“Tra padre e figlio non si può mai essere amici, chi dice di essere amico di un figlio dice una stupidaggine. Io ho sempre cercato di avere un rapporto con lui basato sull’autorevolezza e non sulla autorità che è una bella differenza. L’autorevolezza la ottieni con l’esempio il dialogo, parlando e vivendo in un certo modo e dando a tuo figlio molto attenzione. Io con Francesco non ho mai avuto scontri perché c’è un rispetto tale per cui se lui vedeva che non ero d’accordo su una cosa lui cercava subito di riparare”.

Secondo lei dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Francesco tornerà al suo vecchio lavoro oppure magari sarà tentato per il mondo dello spettacolo?

“Dipende da quello che gli verrà proposto, perché lui ha senz’altro voglia di tornare alla sua vita normale di cui fa parte ovviamente la televisione con le telecronache sportive. Però, non credo forzerà la mano per restare in questo ambiente più di tanto”.

Quante ore al giorno lo segue in tv?

“Più di tanto non ce la faccio, perché in questo momento ho contemporaneamente tre spettacoli in testa e sto sempre a ripassare copioni e a concentrarmi sul mio lavoro. Lo seguo un po’ la sera o l mattina quando mi sveglio però sempre guardo le puntate in diretta e tutti i riassunti”.