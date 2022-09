Frattura al femore: Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale

Ore di apprensione per Gina Lollobrigida. Tutta colpa di una brutta caduta. L'attrice 95enne è stata infatti ricoverata per una frattura scomposta al femore. Le condizioni della popolare interprete, al momento, sono tenute sotto riserbo: secondo quanto trapela, a raccomandare la massima prudenza sarebbero stati gli stessi medici, anche in considerazione dell'età avanzata dell'illustre paziente, icona del cinema italiano apprezzata anche a Hollywood.

A procurare la frattura a Gina Lollobrigida sarebbe stato un piccolo incidente. Ora, come riferiscono fonti vicine all'attrice, ad assisterla in ospedale ci sarebbe il suo factotum Andrea Piazzolla, uomo già al centro di polemiche per il suo ruolo nella vita della diva cinematografica. Di recente, l'interprete di "Pane, amore e fantasia" era tornata a far parlare di sé per la sua volontà di candidarsi come capolista al Senato per Italia Sovrana e Popolare, il partito dell'ex magistrato Antonio Ingroia. A consigliare all'attrice di scendere il politica era stato lo stesso avvocato.

La questione del patrimonio

" È una candidatura che ho proposto io per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione, e non deve sembrare anomala perché la Lollobrigida è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida ", aveva affermato lo stesso Ingroia, rassicurando tutti sulle condizioni dell popolare attrice. L'incidente odierno rischia però di rallentare la corsa della "Bersagliera", ora affidata alla premure dei medici.

L'attrice 95enne al momento ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale che gli gestisce il patrimonio dopo che il suo assistente personale, Andrea Piazzolla, era stato indagato per circonvenzione di incapace. Il processo per quella vicenda è ancora in corso.