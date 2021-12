A Uomini e donne è caos: tra addii e notti sospette

Altolà, fermi tutti! A Uomini e donne c'è il fuggi fuggi. Troniste, cavalieri, dame e corteggiatori abbandoneranno il programma. Nelle prossime settimane ci saranno tanti (forse troppi) colpi di scena e non per volere di Maria. Il primo a prendere la porta sarà Marcello, che dopo aver detto di volere lasciare, è tornato in studio per confessare di avere incontrato una donna fuori dal programma con la quale approfondire la conoscenza. Uscirà accompagnata invece la dama Isabella, che ha deciso di viversi lontano dalle telecamere la storia con Fabio nata proprio nel programma. Tra gli "under" invece Luca, il corteggiatore di Roberta, sarebbe pronto ad abbandonare, incerto sui propri sentimenti verso la tronista. Ma il vero colpo di scena sarà quello di Andrea Nicole, che farà la sua scelta (pare di nascosto dalla redazione) tra bugie, insulti e notte d'amore. Fermate la giostra!

Ormai prendere il Covid non fa più notizia, ma la positività di Chiara Nasti (ahi noi) sì. Perché? Perché l'influencer partenopea ha tenuto nascosto il contagio (e non sarebbe un problema) per non ricevere "gufate". Eh già. Nelle storie del suo profilo Instagram la Nasti ha svelato di essere rimasta rinchiusa in casa per alcune settimane senza sintomi, ma in attesa del tampone negativo e di non avere proferito parola (almeno sul web) per tenere lontana la sfortuna: " Ho avuto il Covid ma non l'ho detto. Perché tra le persone che conosco alcune mi portano un sacco sfortuna. Lo sento, sento tutte le energie. Figuriamoci se lo dicevo qui, che sicuramente c'è qualcuno che mi gufa addosso e io ci credo troppo. Se lo dicevo restavo positiva a vita ". Sana scaramanzia partenopea.