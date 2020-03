Il fumettista Andrea Cavaletto: "Così ho battuto il coronavirus"

"Sembrava davvero una delle storie che disegno, ma questa però era reale": così Andrea Cavaletto, lo sceneggiatore e fumettista che collabora da anni con Sergio Bonelli Editore e Edizioni Inkiostro, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro il Covid-19. Cavaletto, 43 anni e tanti film horror scritti alle spalle, ha contratto il virus ed è stato ricoverato all'ospedale di Cirié, in provincia di Torino, in preda a febbre alta e allucinazioni.

La polmonite è stata preoccupante: lo sceneggiatore di Dylan Dog e Martin Mystére è tornato a casa soltanto dopo dieci giorni di ricovero. " In ospedale, mentre ero ricoverato – racconta Cavaletto al Corriere – ho visto una situazione da guerra. Ho avuto paura di non farcela contro il coronavirus. Ero molto spaventato. Ma ho lottato e il peggio è passato ".

" Il coronavirus – continua Andrea – è stato un bell'osso duro da battere. E ancora non è finita. La polmonite non è passata. Sono spossato, ho la pressione bassa e ho perso alcuni chili. Ma sono a casa. E anche la mia famiglia sta bene. Certo ho avuto paura. Dopo il risultato del tampone ho iniziato la battaglia. Dovevo reagire per tornare alla mia vita. E così ho fatto ".

Andrea Cavaletto: "Medici e infermieri sono come angeli"

Anche sua moglie, che lavora in ospedale, è finita in quarantena per "colpa" sua: adesso, per fortuna, la sua famiglia sta bene. Cavaletto rivela di aver adottato un metodo particolare per tirare su il morale a medici ed infermieri che lo avevano in cura, pure loro molto provati dall'emergenza sanitaria in atto in queste settimane difficili.

" Quando in ospedale si è sparsa la notizia che ero uno sceneggiatore di Dylan Dog – rivela il disegnatore – , infermieri, medici e Oss hanno iniziato a richiedermi autografi e sketch che neanche in fiera! Mi ha fatto piacere e ho cercato di accontentare tutti. Era il minimo che potessi fare. E ho disegnato anche un piccolo sketch contro il Covid-19. Magari questo incubo potrebbe essere l'ambientazione di una prossima avventura. Mai dire mai ".