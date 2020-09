Quando Gabriel Garko chiese ad Adua di sposarlo

A Live Non è la d’Urso, viene mostrato il video in cui Gabriel Garko chiese la mano di Adua Del Vesco attuale concorrente del Grande Fratello Vip. La cosa avvenne durante una delle trasmissioni di Piero Chiambretti che organizzò la cosa per gioco durante un’intervista ad Adua coinvolgendo quello che allora tutti pensavano fosse il suo fidanzato. “ Alla luce di quello che è successo ora, la storia assume tutto un altro significato ”, racconta Barbara ricordando anche l’intervista all’attore fatta scorso anno, “ Quando già c’era nell’aria un cambiamento in lui, cosa su cui io ovviamente non ho indagato, ma lui già stava facendo il percorso che poi lo ha portato a prendere la decisione durante la puntata del Grande Fratello Vip a fare coming out ”.

Una rivelazione che ha commosso molti telespettatori, anche se la notizia della sua omosessualità, come lui stesso ha detto chiamandolo “il segreto di Pulcinella” circolava negli ambienti del mondo dello spettacolo ormai da anni. Proprio su questa cosa è Vittorio Sgarbi, presente in studio, a raccontare un particolare inedito di molti anni prima.

Sgarbi, dando un’ulteriore “notizia choc”, rivela di essere stato fidanzato con Eva Grimaldi. Ma che questa, una volta conosciuto Gabriel Garko, se ne invaghì tanto da lasciare il critico d’arte per correre nelle braccia del bellissimo attore. “ La cosa - racconta - mi ferì moltissimo, perché lei mi aveva preferito ad un uomo più giovane e più bello di me”. Poco tempo dopo, Sgarbi e Garko si incontrarono sul palco del Maurizio Costanzo Show, dove Gabriel era andato a presentare un suo sexy calendario.

“ Quando lo vidi, dissi subito che era un calendario fatto più per gli uomini che per le donne. Lui aveva un corpo statuario, plastico era proprio una cosa lampante. La cosa che mi stupì però fu la reazione di Garko che forse in quel momento non sapeva o non era ancora pronto e questa mia dichiarazione lo infastidì molto ”, dice il critico d'arte.

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello, Adua del Vesco, quella che per anni è stata la finta fidanzata di Garko, dopo il coming out dell’attore ha in qualche modo “subito” una serie di domande da parte di tutti gli abitanti della Casa curiosi di sapere i retroscena di quello che è successo. Ma lei, ogni volta che l’argomento viene preso cerca di tagliare corto creando anche il disappunto di molti come ad esempio Fulvio Abate che al suo tagliar corto ha abbandonato la discussione alzandosi e andandosene.