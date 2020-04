Gabriel Garko dedica la Luna ad una persona "speciale"

Non accennano ad arrestarsi i gossip sulla sua vita privata e seppur non si presti spesso e volentieri a parlare dei sentimenti, Gabriel Garko ha sorpreso il web condividendo in rete diversi post intimisti. In questi difficili giorni di quarantena, disposta in Italia come misura di prevenzione del coronavirus, l'attore torinese ha voluto riattivarsi sul suo profilo Instagram. Dove ha condiviso con gli utenti una serie di post in cui emergono dei lati inediti della sua persona, tra cui il suo romanticismo.

Nella notte tra il 7 e l'8 aprile, il satellite del nostro Pianeta ha raggiunto la fase di Luna piena in prossimità della minima distanza dalla Terra (perigeo). In molti hanno voluto immortalare in foto l'atteso fenomeno della 'Super Luna'. E, tra le sue ultime Instagram story, Garko ha scritto una dedica sibillina a corredo di uno scatto che immortala proprio la Luna intravista dal filo spinato di un recinto a forma di cuore, senza rivelarne il destinatario: "Dedico questa luna speciale con un cuore speciale". A fare da sottofondo musicale della dedica in questione è la canzone scelta dall'attore, Pazienza di Gianna Nannini.

Negli ultimi mesi Garko fa parlare di sé anche per essere diventato protagonista di un curioso servizio fotografico realizzato da Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. I cui paparazzi avevano beccato l'attore mentre era sorridente nei pressi della Stazione Termini di Roma e insieme ad un misterioso ragazzo. E a corredo delle foto dell'ultimo avvistamento di Garko, si legge la seguente descrizione di Chi: "L’attore passeggia per le vie della capitale e poi si ferma a pranzare in un ristorante con un ragazzo sconosciuto. Vista la felice complicità che condividono, quest’ultimo sembra aver preso il posto dell’«amico speciale » Gabriele Rossi. Gabriel è nei pressi della stazione Termini con un ragazzo. Del quale non si sa il nome. Poi, i due pranzano insieme al ristorante e mostrano di avere una grande intesa" . Recenti rumor vedevano l'attore torinese protagonista di una presunta liaison con l'ex gieffino Gabriele Rossi e in merito Chi aggiunge: "Non c’è più traccia di Gabriele Rossi, l’«amico speciale » secondo le parole dello stesso Garko, con il quale il re delle fiction era inseparabile fino a poco tempo fa e con cui aveva trascorso anche l’ultimo San Valentino, scambiando un regalo e delle mimose".

Gabriel Garko invita alla prevenzione