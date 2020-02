Gaffe di Antonella Clerici: "Goditi i genitori, finché ci sono"

Antonella Clerici è più in forma che mai. Dopo un anno difficile – per sua stessa ammissione – la popolare conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso e la verve di un tempo, tanto da scivolare in una gaffe surreale ai danni del direttore artistico Amadeus. La ritrovata sintonia con i vertici Rai sembra aver sortito un effetto benefico sul suo spirito e nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo Antonella Clerici ha dato il meglio di sé. Antonella si è mostrata a suo agio sul palco dell'Ariston, padrona della scena e ironica più che mai.

Elegante e ricercata nell’ampio abito da sera rosso, Antonella Clerici ha calcato il palco dell’Ariston come una vera veterana. Sicura e sarcastica, la conduttrice ha scherzato con Amadeus sulle gaffes di quest’ultimo, ironizzando sulle dieci regole per un Festival di successo e citando gaffe e polemiche innescate proprio da Amadeus alla vigilia e durante il suo Sanremo. Lei stessa aveva detto la sua sulla questione delle parole sessiste rivolte da Amadeus alla compagna di Valentino Rossi (anche lei sul palco questa sera). Alla fine però è inciampata a sua volta in una clamorosa gaffe che ha coinvolto i genitori di Amadeus.