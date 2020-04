La gaffe di Argentero con Eleonora Daniele: "Hai avuto un bambino da poco?"

In questo tempo di epidemia globale, la televisione italiana si è adeguata ai nuovi diktat e gli studi sono pressoché vuoti. Ci sono i conduttori, ci sono gli operatori (pochi) e c'è il numero minimo di maestranze che permette la messa in onda. Niente ospiti nei salotti per preservare la salute di tutti ed evitare il contagio ed ecco che, quindi, la televisione ha scoperto i format fatti solo di collegamenti, in molti casi solo via Skype. I vip parlano spesso direttamente dalle loro abitazioni e mostrano l'aspetto meno conosciuto del loro personaggio. Così è stato anche per Luca Argentero, ospite di Eleonora Daniele nel suo Storie Italiane.

Il bell'attore è attualmente presente sugli schermi di Rai1 con la serie Doc-Nelle tue mani, ispirata (in tempi non sospetti) dal medico Pierdante Piccioni, primario del pronto soccorso di Codogno fino al 31 maggio 2013. Quando è stata girata la serie, ovviamente non si poteva minimamente immaginare cosa sarebbe successo da lì a pochi mesi. La fiction, quindi, adesso fa ancor più leva sul sentimento popolare e l'ha dimostrato lo straordinario successo della prima puntata. Luca Argentero è, quindi, intervenuto nel programma di Eleonora Daniele in collegamento dalla sua casa in Umbria, dove sta attraversando la quarantena con la sua compagna Cristina Marino, in dolce attesa e ormai prossima al parto.