Gaffe di Canino con la Isoardi: "Non stimo tutti i tuoi fidanzati"

Termina oggi un'edizione particolare di Ballando con le stelle, funestata dagli infortuni e dai contagi da coronavirus. Ma oltre questi inconvenienti, l'edizione conclusa oggi è una di quelle più politicizzate di sempre a causa della partecipazione di alcuni vip famosi e di giudici schierati, che in alcuni momenti hanno preferito anteporre il loro livore politico alla competizione. i casi più eclatanti sono stati gli scontri tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini, messa alla gogna quasi in ogni puntata per il suo cognome. Ma non sono mancati nemmeno gli affondi di Fabio Canino contro l'ex parlamentare ma oggi il bersaglio del giudice è stata Elisa Isoardi. Il motivo? La sua storia, conclusa ormai da anni, con Matteo Salvini.

In una gara di ballo, tanto più in una finale, appare quanro meno fuori luogo punzecchiare una concorrente per una sua relazione passata, tanto più se sono passati diversi anni e se entrambi si sono rifatti una vita. Fabio Canino non ha mai menzionato Matteo Salvini ma il destinatario della sua battuta al veleno non poteva che essere lui, dal momento che Elisa Isoarsi non ha mai avuto relazioni con personaggi noti all'infuori del leader della Lega. Tutto è nato dal pettegolezzo che dà Todaro ed Elisa Isoardi molti vicini fin dall'inizio di questa avventura. I due non hanno mai confermato i rumors ma nel corso dei mesi sono state pubblicate diverse foto a sostegno di questo piccolo e innocente pettegolezzo. Nessuno dei due è legato a un'altra persona, quindi entrambi sono liberi di fidanzarsi.