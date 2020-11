Incidente sexy in sala prove per Elisa Isoardi: "Salvatemi"

A pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tornati in sala prove per prepararsi all'ultima diretta. Tra un allenamento e l'altro, però, la conduttrice è stata vittima di un piccolo incidente sexy, che è stato immortalato in un filmato pubblicato sui suoi canali social.

Elisa Isoardi è rientrata ufficialmente in gara a Ballando con le stelle grazie al ripescaggio avvenuto la scorsa settimana. La presentatrice era stata costretta a ritirarsi dallo show a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Insieme al suo maestro di ballo, però, la Isoardi è riuscita a recuperare e ha potuto partecipare alla fase di ripescaggio, ottenendo il pass di accesso alla finalissima in programma sabato 21 novembre. Con lei in finale anche Tullio Solenghi un attore che la Isoardi ha ammesso di "amare molto".

Buongiorno, buonasera? Non so più come mi chiamo figuriamoci l'orario...siamo sfiniti. Venitemi a salvare

Nelle scorse ore sul web Elisa Isoardi ha condiviso con i suoi follower un video degli allenamenti, che sta svolgendo insieme a. In sala prove la conduttrice veneta si è mostrata in tenuta sportiva, sudata e provata dagli esercizi, ma la sua mise le ha giocato un brutto scherzo proprio durante le riprese del filmato Instagram. "", ha esordito nelle storie del suo profilo Instagram Elisa Isoardi. Ma proprio mentre scherzava con Todaro la canottiera blu ha ceduto. Il top non è riuscito a contenere le sue forme esplosive, costringendola a tenere con la mano loprofondo per evitare di mostrare tutto davanti alla videocamera.

Sin dal suo esordio a Ballando con le stelle Elisa Isoardi ha condiviso con i suoi fan i momenti più importanti della sua partecipazione allo show sulla sua pagina Instagram. In sala prove la conduttrice si è sempre mostrata con abbigliamento sportivo succinto e canottiere audaci che questa volta però le hanno giocato un brutto scherzo. Sudata e provata dagli allenamento Elisa Isoardi non ha potuto far altro che rimediare all'incidente comprendosi lo scollo con le mani con buona pace dei seguaci social e del ballerino con il quale il feeling è molto forte.