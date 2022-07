Clamorosa gaffe della Siae: così ha svelato l'identità del rapper Liberato

Dal 2017 nascondeva la sua identità alimentando il mistero su di sé e incuriosendo i fan. Ma è bastata una "gaffe" della Siae per smontare una carriera lunga cinque anni e con all'attivo tre album. Liberato, il popolare rapper napoletano, che da anni canta con un cappuccio in testa altri non è che Gennaro Nocerino. Il nome non dice niente, ma la sua identità svelata ha creato un vero e proprio terremoto sui social network.

Come Miss Keta, la rapper che si nasconde dietro occhiali e velo sul volto, Liberato era rimasto l'unico artista della scena pop e rap italiana a nascondere il suo volto. Un modo per attirare l'attenzione e alimentare l'interesse del pubblico oltre la musica. Dal momento del suo esordio musicale, teorie e voci si sono rincorse per capire chi si nascondesse sotto il cappuccio. Qualcuno sosteneva che si trattasse di un ex carcerato, altri che sotto il cappuccio ci fosse Livio Cori o Wad.

Lui, Liberato, non ha mai confermato né smentito le supposizioni dei fan. In compenso ci ha pensato la Siae a smontare un mistero lungo cinque anni. La Società Italiana degli Autori ed Editori ha rivelato per sbaglio la sua identità, associando una sua canzone al producer napoletano Gennaro Nocerino, meglio conosciuto come "Herr Styler" nel mondo della musica elettronica. E sui social gli utenti si sono scatenati: " Abbiamo capito che dietro Liberato c'è Gennaro Nocerino. Non ci resta che scoprire chi cazz è 'sto Gennaro Nocerino!?", "Per me Liberato rimarrà sempre un napoletano bello come il sole, no hate su Gennaro Nocerino però chi schifu", "Liberato è un progetto. Non è solo Gennaro Nocerino, ma si sa da anni. E va bene così ".

Sempre secondo la Siae, Liberato sarebbe il terzo componente del trio elettronico Future Romance, composto dai producer Fiorius, Bawrut e, appunto, Gennaro Nocerino. Ma visto quello che sta succedendo sul web, il fatto che la sua identità sia stata rivelata erroneamente dalla Siae non cambia l'interesse verso l'autore. Per qualcuno, però, dietro alla "rivelazione" ci sarebbe una manovra pubblicitaria. " Calcolando che l'ultimo album uscito ha avuto un successo nettamente minore a quello precedente, perché palese un organizzazione come quella che sta dietro Liberato trova modo per far parlare di sé ", ha ipotizzato un fan su Twitter. Quello che è certo è che il nome di Liberato continua a impazzare sui social.

purtroppo ho la sensazione che Liberato sia effettivamente Gennaro Nocerino… se così fosse, mi dispiace aver perso quel velo di mistero che rendeva questo artista ancora più magico, con o senza identità però rimane un cantante con la C maiuscola. — emanuela :): (@indieindignata) July 26, 2022