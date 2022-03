"Nemmeno un saluto...". Gelo tra Fedez e Achille Lauro?

" Solo una svista o c'è altro? ". Sarcastico e pungente Dagospia lancia l'ultima bomba di gossip che vede protagonisti Fedez e Achille Lauro. Secondo il popolare sito di D'Agostino tra i due cantanti sarebbe sceso il gelo dopo anni di amicizia e sodalizi artistici.

Le voci sono iniziate a circolare nell'ambiente poco dopo la fine della settimana della moda milanese. Fedez e Achille Lauro si sono ritrovati ospiti alla stessa sfilata, quella firmata da Gucci, ma invece di salutarsi e scambiare quattro chiacchiere - come si conviene in queste occasioni - i due artisti si sarebbero ignorati. " Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all'evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c'è altro? ", ha ironizzato Dagospia, scatenando l'ennesimo gossip e accendendo la curiosità dei fan dei due.

Cosa sia successo tra il marito di Chiara Ferragni e il collega alla Milano Fashion Week rimane un mistero. Eppure la scorsa estate Fedez e Achille Lauro insieme avevano dominato le classifiche musicali con il tormentone "Mille" (con la partecipazione di Orietta Berti) e catalizzato l'attenzione dei media tra feste, uscite in famiglia e addirittura baci proibiti. I due cantanti erano finiti, infatti, alla ribalta della cronaca rosa per un bacio sulla bocca scambiatosi a Ferragosto durante una serata di festeggiamenti tra amici. Un'estate trascorsa tra ospitate e appuntamenti che avevano fatto pensare a un'amicizia più che a una collaborazione professionale e che ora si sarebbe incrinata.

Se le voci venissero confermate, non si tratterebbe della prima volta che Fedez ha una lite con un collega. Lo ha ammesso lui stesso nelle scorse ore, raccontando quanto avvenuto durante l'ultimo Festival a cui ha partecipato al fianco di Francesca Michielin. " Il nome non lo dirò mai, ma ci sono rimasto molto male ", ha dichiarato Fedez nell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, svelando di essere stato mandato letteralmente a quel paese da un cantante nel backstage di Domenica In, il giorno dopo la finalissima che gli è valsa il secondo posto in classifica. Scoprire il nome dell'artista risulta però difficile visto il lungo elenco di partecipanti a Sanremo 2021.