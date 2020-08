Gelosia, dubbi e insicurezze: ecco le sei nuove coppie non famose di Temptation Island

Sono già iniziate in Sardegna le registrazioni dell'edizione autunnale di Temptation Island, al via su Canale5 da mercoledì 9 settembre. Dopo il grande successo di luglio, il reality dei sentimenti è pronto a mettere alla prova altre sei coppie. La narrazione del racconto per la versione autunnale è affidata ad Alessia Marcuzzi, che raccoglie il testimone di Filippo Bisciglia. All'Is Morus Relais non è arrivata nessuna coppia vip in quest'edizione ma le coppie presentate sono pronte a regalare al pubblico serate di riflessioni e divertimento. Il profilo social del programma ha svelato tutti e dodici i partecipanti e sul web cresce l'attesa per scoprire se tutte le coppie riusciranno ad arrivare integre al falò di confronto o se qualcuna di queste scoppierà durante le registrazioni.

Carlotta e Nello

Il loro fidanzamento va avanti da sei anni e per Carlotta adesso è giunto il momento della svolta. È lei a chiamare Temptation Island per convincere il fidanzato a diventare marito e moglie, perché altrimenti la loro storia non può andare avanti. Nello, invece, non sembra intenzionato ad assecondare la richiesta della fidanzata, preferendo la convivenza, che però non è contemplata da Carlotta.

Nadia e Antonio

Stanno insieme da poco meno di due anni ma i dieci anni di differenza di età pare che alla lunga si stiano facendo sentire nella coppia. Antonio, 32 anni, ha voglia di iniziare un percorso di vita serio con Nadia, che a 22 anni non si sente, invece, ancora sicura di fare un passo importante. Lei sarebbe una " ragazzina viziata " secondo Antonio, capace solo di trascorrere il suo tempo sul divano con il telefono in mano. Dal canto suo Nadia rivendica il suo comportamento, affermando che lui vorrebbe accanto una donna che lava, stira e cucina e che lei non sarà mai così.

Anna e Gennaro

Sono fidanzati da 6 anni ed è Anna a chiamare Temptation Island, perché vuole capire se con Gennaro potrà costruire qualcosa. In questi anni di fidanzamento, i due sono stati protagonisti di diversi tira e molla ma ora per lei è tempo di fare sul serio. Anna pensa che il pubblico potrebbe percepirla come la "cattiva" della coppia, mentre lui potrebbe apparire come quello bravo, ma secondo lei Gennaro avrebbe degli aspetti caratteriali che lei non accetta. Dal canto suo, Gennaro ha chiesto ad Anna di sposarlo ma lei per adesso non si sente pronta.

Alberto e Speranza

Sono di Napoli e stanno insieme da 16 anni, da quando erano solo dei ragazzini. Nonostante questo, Alberto non è ancora certo dei suoi sentimenti nei confronti di Speranza e crede che Temptation Island sia l'occasione giusta per capire se tra loro potrà esserci un futuro. È stato Alberto a chiamare per partecipare, Speranza teme che questa esperinza possa allontanarli per sempre perché lei non si fida del suo fidanzato a causa di alcune scivolate di Alberto del passato.

Sofia e Amedeo

Sono fidanzati da 11 anni ma non convivono e vivono in due città diverse. È lei a contattare Temptation Island, perché ha voglia di fare il passo successivo nella relazione con Amedeo ma lui non è minimamente intenzionato ad assecondare la richiesta di Sofia. La loro relazione è, quindi, a un bivio e lui con Temptation Island vuole capire se ama davvero Sofia oppure no.

Serena e Davide

Il loro fidanzamento va avanti da quasi 3 anni ed è Serena che ha deciso di partecipare a Temptation Island, perché considera eccessiva la gelosia del fidanzato. Il suo comportamento starebbe portando la coppia alla deriva ma lui spiega che nasce tutto da come è iniziata la loro storia, perché quando si sono messi insieme erano entrambi fidanzati. Uscivano a coppie come amici finché non è nato il colpo il colpo di fulmine.