Incendio nel resort di Temptation Island: trovata una lettera minatoria

L'allarme all'Is Morus Relais è scattato alle 4 del mattino, quando i turisti sono stati fatti evacuare dalla struttura a causa di un incendio. Il residence è una delle perle del sistema alberghiero e ricettivo del Sud Sardegna ed è da diversi anni il set di Temptation Island, il programma dei sentimenti di Canale5. La trasmissione record di ascolti dell'estate si è conclusa meno di una settimana fa, ma le riprese all'interno della struttura sono terminate qualche giorno prima.

Questa mattina le fiamme hanno assalito una parte della struttura dell'Is Morus Relais e hanno svegliato i turisti, che sono stati fatti evacuare. Solo una precauzione da parte del personale per mettere in sicurezza gli ospiti, che poche ore dopo sono stati fatti rientrare all'interno del resort, che ora risulta regolarmente aperto e senza particolari limitazioni. Le fiamme sono divampate nella sala congressi della struttura principale del resort e hanno coinvolto anche una vettura parcheggiata nelle vicinanze. L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari, accorsi il prima possibile nel resort di Temptation Island ha limitato i danni.

Tuttavia pare che una persona sia stata trasportata in ospedale dall'ambulanza del 118 in via precauzionale. Sarebbe accorsa sul posto per spegnere il rogo ma ne avrebbe respirato i fumi, subendo un'intossicazione. Sull'accaduto stanno indagando gli uomini della Compagnia Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e quelli della vicina stazione di Pula, che sono giunti sul posto per verificare l'accaduto. La vettura coinvolta dal'incendio è andata completamente distrutta e la sala congressi ha subito qualche danno, pare che il fuoco sia partito da due punti distinti. Pare che le fiamme abbiano investito anche una parte delle scenografie utilizzate per Temptation Island. L'Unione Sarda riferisce che gli uomini delle forze dell'ordine, durante una prima ispezione della zona coinvolta, hanno trovato una grave lettera minatoria indirizzata alla proprietà. La situazione all'interno del resort è attualmente tesa. Raggiunti telefonicamente, i dipendenti si sono chiusi nel più stretto riserbo in merito a quanto accaduto.

Temptation Island si sta preparando alla sua seconda edizione annuale, che dovrebbe andare in onda a metà settembre e nelle prossime settimane le prime coppie dovrebbero già arrivare all'Is Morus Relais per le registrazioni. L'edizione autunnale è affidata ad Alessia Marcuzzi. Il resort non ha subito grossi danni, i suoi ospiti sono regolarmente tornati a fruire dei suoi 7 ettari di parco di ginepri e macchia mediterranea a ridosso del mare e della spiaggia privata. Quindi non ci dovrebbero essere gli estremi per uno slittamento delle registrazioni, che dovrebbero iniziare regolarmente.