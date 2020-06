Gemma Galgani e Sirius beccati insieme fuori da Uomini e Donne

Mancano poche puntate alla fine di Uomini e Donne, che ha ripreso ad andare in onda da poche settimane dopo la pausa imposta dalla pandemia. La ripresa del programma è stata graduale, con un primo periodo di decantazione durante il quale è stata sperimentata una modalità di corteggiamento da remoto. Una soluzione Covid-approved che ha fatto da apri pista al vero ritorno del programma, che però si è presentato al pubblico in una nuova forma, un ibrido tra il trono classico e quello over. Questo esperimento è stato particolarmente gradito dal pubblico, che ha trovato due nuovi beniamini. O quasi. La coppia che sta facendo tanto discutere il pubblico di Uomini e Donne è quella formata da Gemma Galgani, che con le sue sfortunate peripezie amorose è diventata una presenza immancabile da ormai tanti anni, e Sirius.

In questa nuova versione del programma, la dama del trono over è corteggiata da un aitante giovane ragazzo di 26 anni, Simone Vivarelli, detto Sirius. Tra i due c'è una differenza di età molto ampia ma a loro questo sembra non interessare, soprattutto al ragazzo che pare essere particolarmente attratto dalla donna. Sono pochi quelli che credono che ci sia un reale corteggiamento da parte di Sirius nei confronti di Gemma Galgani. La maggior parte dei telespettatori è convinta che il ragazzo abbia puntato Gemma Galgani solo per conquistare qualche minuto di visibilità televisiva. Sirus si è presentato nel programma come ufficiale di Marina, ma è stato presto smentito. Lavora come marittimo ma non nella flotta militare e questa secondo il web non sarebbe l'unica bugia raccontata dal ragazzo.

Alcuni utenti del web hanno insinuato che Sirius abbia una fidanzata a casa e che, quindi, il corteggiamento sia solo una messa in scena per guadagnare follower e popolarità. Tuttavia, i due sembrano smentire con i fatti quanto viene detto sul loro conto o, almeno, è questo quello che appare guardando uno dei video che è stato pubblicato in queste ore sul web. Sirius e Gemma Galgani - come mostra il sito Giuseppeporro.it - sono stati avvistati in questi giorni in atteggiamenti piuttosto complici. Il video è stato pubblicato su TikTok da una ragazza che non ha potuto fare a meno di riprenderli. Gemma si poggia dolcemente al braccio di Sirius, che con fare galante glielo porge per offrirle il suo sostegno. Un'uscita a due lontana dalle telecamere per la coppia, che probabilmente ha davvero il desiderio di conoscersi meglio e in modo più intimo.