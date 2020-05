"Non sei un ufficiale della Marina". I militari inchiodano il giovane corteggiatore di Gemma Galgani

" Non sei uno di noi. Non sei della nostra grande famiglia. Dovevi specificarlo ", con queste parole una pagina social di militari si è scagliata contro il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Il Trono Over è tornato nella sua versione originale in studio ma il 26enne Nicola Vivarelli "Sirius", presentatosi alla corte di Gemma per conquistarla, ha già creato un polverone. La sua giovane età lo ha messo al centro di aspre polemiche sia in studio sia sui social, ma ora anche la sua professione è messa in discussione.

Il corteggiamento di Sirius a Gemma è iniziato in chat durante il format provvisorio di Uomini e Donne, ideato per aggirare le restrizioni imposte dall'isolamento sociale delle scorse settimane. Con l'inizio della fase 2, però, Maria De Filippi ha riaperto lo studio del suo dating show pomeridiano e Gemma Galgani e il giovane 26enne si sono potuti incontrare. A far discutere, oltre alla grande differenza di età tra i due e il presunto orientamento sessuale di Sirius emerso nelle scorse ore, oggi è la professione del ragazzo. Nel video di presentazione Sirius ha svelato di essere un ufficiale della Marina e durante un filmato si è mostrato proprio mentre indossava la divisa con tanto di gradi e stellette.

Il filmato ha fatto indignare i militari che, attraverso una pagina social dedicata all'arma, hanno chiarito che Sirius non è affatto un ufficiale della Marina Militare, ma bensì di quella Mercantile. Insomma un ufficiale di nave da crociera: " Nel corso della trasmissione si fanno ipotesi sulla sua identità e viene nominata in un primo momento l'accademia navale di Livorno. Successivamente viene mandato in onda un video dove lo si vede intento ad indossare l'uniforme, dove si vede il grado da Gaurdiamarina. Il cittadino, chi non è "addetto ai lavori", non si accorge poi che il soggetto in questione é un ufficiale della marina mercantile che lavora su una nave da crociera ".