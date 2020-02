Gemma Galgani minaccia di lasciare il trono over: è lite con Tina Cipollari

Questo mercoledì 12 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata del trono over di Uomini e donne. E l'appuntamento tv in questione ha visto indiscusse protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. I due volti noti del dating-show di Maria De Filippi hanno avuto un'accesa discussione in studio e la dama torinese non ha proprio retto il peso dell'ennesimo litigio con l'acerrima nemica, per poi minacciare di abbandonare la trasmissione. Tina ha accusato Gemma di non essere realmente interessata alla conoscenza del corteggiatore Emanuele né, in generale, ad avviare una storia d'amore importante. E a provocare il nuovo attacco dell'opinionista è stata la richiesta di un "ultimo ballo" avanzata indirettamente dalla dama torinese al suo corteggiatore.

Nella puntata precedente, la Galgani aveva deciso di interrompere la sua frequentazione con Emanuele, dichiarando in studio di non sentire trasporto nei riguardi dell'uomo: "Lui non mi piace nell'approccio fisico, nel suo modo di essere molto militare, io ho bisogno di un altro tipo di corteggiamento". "Ha bisogno di uomo da comandare... io sono sempre stato molto deciso", aveva poi ribattuto il diretto interessato. Ma le ultime parole di Gemma, alla fine, non hanno demoralizzato il cavaliere. Tant'è vero che, nella nuova puntata, lui ha chiesto ad un'altra dama del parterre femminile di Uomini e donne, Antonella, di concedergli un ballo. Un gesto che ha indispettito molto Gemma, la quale -visibilmente provata- ha palesato che le sarebbe piaciuto essere invitata a ballare per l'ultima volta da Emanuele. “Hai fatto una scelta? Sii coerente e finiamola qua”, è così intervenuto il corteggiatore, rivolgendosi direttamente a Gemma.

E ad appoggiare il cavaliere, oltre agli applausi giunti dagli spettatori accorsi in studio, è stata anche l'opinionista Tina. Che è, quindi, tornata ad attaccare la Galgani, nonostante quest'ultima fosse finita in preda ad una nuova crisi emotiva: ”Io non dico niente di inventato… descrivo quello che lei fa! Ridicola. Bugiarda. Con quel pianto finto! Pianto a secco, senza lacrime! Non ce la fa più, perché questo signore non le è mai piaciuto!”. E all'ultimo siluro ricevuto dalla Cipollari, la torinese non è riuscita a contenere la rabbia, per poi fiondarsi dalla prima e chiederle -a distanza ravvicinata- di non definirla "bugiarda": "Bugiarda non me lo puoi dire, Tina, hai capito?!? Non te lo permetto, questo!".

Tina Cipollari non cambia idea su Gemma Galgani

La crisi emotiva sofferta da Gemma, nella nuova puntata del trono over, non ha fatto cambiare per niente idea alla Cipollari. L'opinionista ha, infatti, prima invitato Gemma a tornare a sedersi al suo posto e l'ha, poi, attaccata nuovamente sostenendo che lei avrebbe dovuto dire ad Emanuele sin da subito che non fosse interessata a conoscerlo. Parole che hanno ferito nel profondo Gemma, tant'è vero che quest'ultima, ad un certo punto, ha minacciato di abbandonare lo studio. Ma, a placare l'animo della dama è stata la conduttrice, Maria De Filippi, ritenendo che la situazione -nella nuova puntata- fosse completamente degenerata.