George Michael, l'ultimo fidanzato lo rinnega

Non c'è pace per la memoria di George Michael: l'ex fidanzato Fadi Fawaz sembra intenzionato più che mai a rinnegare l'amore che lo ha legato all'artista di fama mondiale, fino a definirlo " un grosso errore" . Aggiungendo che tutte le persone vivono e muoiono per insegnarci qualcosa, realizzando un aggiornamento Facebook che non è passato inosservato, sia ai fan che ai media. La frase lapidaria ha fatto subito il giro della rete scatenando tantissimi commenti: lo sfogo è giunto dopo il diniego ricevuto da Fadi per partecipare al funerale della sorella di Michael.

Non propriamente il benvenuto alla cerimonia di commiato, visti i rapporti tesi instaurati con la famiglia dell'artista, nati dopo aver avanzato richieste economiche nei confronti del patrimonio di George Michael e sfociate in un'azione legale. La necessità di celebrare la cerimonia senza distrazione alcuna è il frutto di un lungo percorso di tensioni tra l'ex e la famiglia del cantante, una condizione che aveva turbato fortemente Melanie Panayiotou, la quale non aveva superato la dipartita del fratello.

Esattamente come George, anche Melanie era stata trovata morta proprio la notte di natale, a tre anni di distanza dall'improvviso decesso dell'artita, rinvenuto senza più vita nel letto di Fadi. Da quel momento il commerciante d'arte aveva rivendicato una parte sostanziosa del patrimonio dell'artista, ma allontanandosi sempre più dalla famiglia Panayiotou.

Non pago del primo aggiornamento, Fadi ha nuovamente fatto capolino su Facebook con nuove parole indirizzate a qualcuno di non ben definito, una persona che non farà più parte della sua vita. Gli sfoghi social del gallerista sono solo una parte della recente condizione emotiva vissuta dall'uomo che, ultimamente, si è trasferito a vivere in albergo. Secondo alcuni amici, Fadi crede che qualcuno cerchi di mixare i suoi drink con il GHB, meglio nota come la droga dello stupro, e che qualcuno entri di proposito nella sua stanza per drogarlo.

Fadi Fawaz fumes that late ex George Michael was 'big mistake' in 'evil' Facebook rant https://t.co/BccE9Scg0H pic.twitter.com/nBTDX6BrLe — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) January 30, 2020

E come riporta anche il Daily Star, in passato si è lasciato andare a confessioni private sulle prestazioni sessuali di George Michael, definite noiose, ma anche su una sua presunta seriopositività, sull'utilizzo di droghe e sul poco talento dell'artista. Una serie di notizie improvvise, senza riprova alcuna e lanciate attraverso il suo profilo Twitter, che avevano scatenato la reazione dei suoi follower e dei milioni di fan turbati dalle sue parole.