Georgina Rodriguez: "A Sanremo vedrete chi sono veramente"

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e Georgina Rodriguez, co-conduttrice nella terza serata al fianco di Amadeus, è pronta per farsi conoscere al grande pubblico italiano. La compagna del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo si è confessata ai microfoni del settimanale Grazia desiderosa di mostrare alle persone la sua semplicità: "Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c'è posto migliore del Festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili" , questa l'apertura della spagnola.

Georgina ha più volte ribadito la sua volontà di voler essere indipendente ed autonoma nonostante sia la compagna di un calciatore famoso: "Anche se per me i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Non devo trascurare la mia sfera professionale e mi piace lavorare in campo artistico" . La sexy modella ha poi svelato come il Festival sia molto seguito in terra spagnola: "Sanremo è molto famoso in Spagna ed è uno dei più meravigliosi del mondo. L’anno scorso mi è piaciuta molto la canzone che ha vinto, "Soldi" di Mahmood".

La Rodriguez in questi anni ha spesso seguito allo stadio il suo Cristiano Ronaldo durante le partite casalinghe del Real Madrid e della Juventus ma ha anche dichiarato di non amare particolarmente il gioco del calcio. Nel corso dell'intervista, però, ha ammesso con CR7 sia l'unico in grado di farla emozionare: "Cristiano è l'unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita di calcio. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un'infinità di emozioni. Non ha rivali".

La modella spagnola sa di condurre una vita particolarmente agiata ma non per questo non è una donna dai sani principi, anzi. Inoltre, Georgina è anche la fidanzata di uno dei calciatori più forti e ricchi della storica del calcio ma ha tenuto a precisare: "Conduciamo una vita privilegiata, ma proveniamo da famiglie umili. Ci siamo impegnati molto per ottenere ciò che abbiamo e questo è l’insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri figli". Georgina e Cristiano vogliono conferire i migliori insegnamenti ai figli e l'ha ribadito nell'intervista rilasciata al settimanale: "Vogliamo che loro siano combattenti come lo siamo noi. Il sacrificio, la disciplina, il senso di responsabilità, i sogni, la perseveranza e la gratitudine sono valori che desideriamo trasmettere loro ogni giorno”.



