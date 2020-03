Gerry Scotti si commuove in diretta ricordando il padre scomparso

" Mi stai facendo commuovere ", così Gerry Scotti ha commentato il toccante racconto che il concorrente di "Chi vuol essere milionario" stava facendo di suo padre. Nell'ultima puntata del game show serale di Canale Cinque, il popolare conduttore si è lasciato andare alla malinconia, ricordando il padre scomparso anni fa.

Durante la puntata di mercoledì 4 marzo di "Chi vuol essere milionario?", la scalata al milione è stata tentata da Luca Gei, cardiologo toscano figlio di Renato Gei, calciatore e allenatore di Serie A tra gli anni '50 e '70. Il concorrente è apparso subito determinato e concentrato, iniziando a rispondere alle domande di Gerry Scotti. La domanda legata alla Nazionale di calcio ha però suscitato alcuni nostalgici ricordi per il concorrente che, prima di rispondere al quesito del quiz, ha voluto raccontare un aneddoto legato al padre.

Le parole del concorrente hanno profondamente toccato Gerry Scotti, che prima ha confessato di essere commosso dal racconto dell'uomo e poi si è lasciato andare a un breve pianto consolatorio. Quanto detto dal concorrente, infatti, ha riportato alla mente di Scotti immagini e parole di suo padre, scomparso anni fa. " Se mi commuovo troppo e mi vedi sdraiato in terra fai qualcosa. No perché mi ha ricordato anche mio papà ", ha detto con la voce rotta dalle lacrime il conduttore, che poi ha tirato fuori dalla tasca un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Un momento toccante e intimo per il quale il concorrente ha addirittura chiesto scusa a Gerry Scotti che poi, prima di proseguire, ha cercato di scacciare la tristezza con una battuta: " Ok stasera berrò due bicchieri di vino rosso, non uno. E poi la gente da casa dice che è solo un quiz: guardate quante cose possono venir fuori solamente con un quiz ".

A sostenere conduttore e concorrente è stato il pubblico che ha regalato loro un fragoroso applauso, durato alcuni istanti. Non è la prima volta che Gerry Scotti si commuove in televisione: era successo due anni fa a "Tu si que vales" e nel 2015 negli studi di "Avanti un altro" al ricordo di Pino Daniele.