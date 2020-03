Gf, Fernanda Lessa: "Ho avuto la broncopolmonite prima di entrare in Casa"

Nonostante Antonella Elia sia la concorrente più discussa dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il pubblico italiano non sembra volerla fuori dal gioco. Forse proprio perché le sue continue discussioni con gli altri concorrenti – da quelle con Valeria Marini all'ultima rissa con Fernanda Lessa – fanno parecchio parlare.

Ecco così che, nella puntata andata in onda mercoledì 25 marzo dove l’abbiamo vista finire in nomination insieme alle nemiche Licia Nunez e Fernanda Lessa, l’ha fatta franca ancora una volta. L’eliminata dalla diciottesima puntata di Grande Fratello Vip 4 è stata infatti proprio Fernanda Lessa, aggiudicandosi solo il 21% dei voti. Un’uscita del tutto inaspettata ma che la modella brasiliana ha accolto con il sorriso.

Intervistata dallo stesso Alfonso Signorini alla fine di questa bellissima avventura, Fernanda Lessa si è detta contenta di poter tornare dalla sua famiglia e voltare pagina, nonostante voglia conservare questa avventura per sempre nel suo cuore. In fondo, lei stessa ha affermato che se lo aspettava perché all’interno della Casa aveva già dato tanto e forse c’era chi, più di lei, poteva dare ancora di più. Inoltre, ha aggiunto: "Ho fatto due periodi di malattia, uno con la broncopolmonite e un altro per i denti, me lo aspettavo… C’è poi la mia famiglia che ha bisogno di me. Le mie figlie, come anche mio marito, hanno davvero bisogno di me in questo periodo così difficile. La mamma ci vuole!" . Signorini ha poi continuato chiedendole quale fosse, ad eccezione della Elia, l’inquilino che l’ha più delusa. A questo punto, lei ha confessato di non esserci rimasta male per nessuno: "In genere non ripongo grandi aspettative nelle persone proprio per proteggere me stessa" .

Tuttavia, la notizia che Fernanda abbia avuto la broncopolmonite mentre era nella Casa ha fatto "scalpore". Queste parole, infatti, hanno assunto un significato particolare ora che tutta l’Italia si trova in piena emergenza coronavirus, tanto da allarmare la stessa Selvaggia Lucarelli.

