Gf, Salvo Veneziano contro Paola: "Ecco perché ha vinto…"

Mercoledì scorso è andata in onda la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che resterà sicuramente nella storia del reality show, anche per via dell’emergenza Coronavirus. Sul podio abbiamo visto Sossio Aruta, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Con un grande colpo di scena, però, la medaglia d’oro è andata all’ex Madre Natura, che ha deciso di devolvere l’intero montepremi di 100mila euro in beneficenza per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Una vittoria inaspettata, dato che i pronostici davano in vantaggio il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Una vittoria che ha reso felici molti fan, ma ha anche fatto arrabbiare qualcuno.

Tra questi, la vittoria di Paola Di Benedetto ha lasciato l’amaro in bocca a Salvo Veneziano, concorrente squalificato pochi giorni dopo l’inizio del reality show per via delle frasi rivolte ad Elisa De Panicis. Secondo lui, infatti, la vittoria di Paola era praticamente certa ed è arrivata grazie alla sua popolarità mediatica e a quella del suo ragazzo, Federico Rossi dell’ex duo Benji&Fede che vanta un seguito importante sui social. L’ex gieffino si è quindi sfogato sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Era normale che vincesse lei, 1,7 milioni di followers. Lui (il suo ragazzo) si è portato tutte le sue fan per votarla... Per come la vedo io, quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera... Lì si capisce realmente il vincitore... No votazioni sui social… Una persona non può vincere un reality perché ha più followers… Inconcepibile..." , queste le dure parole di Salvo Veneziano contro Paola Di Benedetto.

Anche gli anni passati, però, il televoto è avvenuto attraverso i social e non ha vinto il reality show il concorrente con più follower su Instagram. Basti pensare che Andrea Damante e Giulia De Lellis, personaggi amatissimi sul web, non sono arrivati nemmeno sul podio. Tornando a questa edizione, un utente ha infatti precisato: "Patrick ha perso con il 48% e Paola è passata 51%, davvero per poco. Va bene questa cosa che il suo tipo l’abbia aiutata, ma fino ad un certo punto" . Un altro, invece, gli ha lanciato una frecciatina andando dritto al punto: "Forse perché li vorresti tu i suoi follower o ti rode non averlo vinto?" .

La verità è che Paola Di Benedetto ha vinto grazie alla sua sincerità, alla sua trasparenza e alla sua bontà. I suoi valori sono arrivati al pubblico, che l’ha preferita (anche se di poco) a Paolo Ciavarro. Per non parlare della decisione di donare l’intero montepremi che ha confermato il suo gran cuore.

