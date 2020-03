Gf Vip, Adriana Volpe parla dopo l'uscita: "Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia"

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello nel tardo pomeriggio di giovedì, a meno di 24 ore dalla diretta. Già da alcuni giorni erano girate voci su un possibile caso di coronavirus all'interno della sua famiglia, suffragato da alcune frasi della concorrente all'interno della Casa, dai tanti e lunghi confessionali e dalla sparizione di Roberto Parli dai social. È stato Alfonso Signorini, poche ore dopo, a dare conferma del fatto che la conduttrice ha dovuto abbandonare il gioco a causa del Covid-19.

Tante le lacrime di Adriana Volpe prima di lasciare i suoi compagni di avventura a sole 3 settimane dalla fine del gioco, lei che era entrata nella Casa lo scorso 8 gennaio e che era una delle favorite alla vittoria finale. Purtroppo, quest'anno il Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria del nostro Paese, un evento non prevedibile e preventivabile che ha sconvolto l'Italia. I concorrenti sono stati avvisati con qualche giorno di ritardo rispetto all'esplosione dell'epidemia di coronavirus e sono stati supportati da un medico, che ha risposto alle loro domande. Con l'aggravarsi della situazione, la produzione aveva poi deciso di dare informazioni settimanali ai concorrenti. Una settimana fa, infine, la decisione finale, ossia aggiornamenti quotidiani sull'andamento dell'epidemia. Una scelta inevitabile per il Grande Fratello, vista la situazione gravissima in cui versa il Paese. La deroga alle regole del gioco si è resa necessaria per i concorrenti, perché è loro diritto essere informati in un Paese che non è più quello che loro hanno lasciato solo due mesi fa.