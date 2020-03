Gf Vip, Adriana Volpe abbandona la Casa: "Ho delle cose che devo risolvere"

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha deciso di abbandonare il gioco e di tornare a casa, ritirandosi a pochi giorni dalla finale che sarà il prossimo 8 aprile. Grande sgomento tra i concorrenti del reality, increduli davanti alle parole della conduttrice, una delle vere protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Le sensazioni della rete già dai giorni scorsi non erano delle migliori. Poche sere fa, infatti, Adriana Volpe ha ricevuto una chiamata in confessionale. Qui è rimasta a lungo, più del solito, insospettendo Patrick che l'ha vista uscire dopo molto tempo. Non è usuale che i concorrenti trascorrano lunghi minuti all'interno del confessionale, se non quando hanno il colloquio con lo psicologo. Di notte, quindi, è molto più difficile che ci siano lunghi confessionali. Patrick ha atteso la sua collega fuori dalla porta e quando è uscita ha notato un certo malessere, tanto da chiedere qualche informazione e i motivi per i quali stesse così male. I due hanno iniziato a parlare ma quando Patrick ha datto domande più specifiche su un possibile contagio, la regia ha cambiato immediatamente inquadratura. Ovvimente, tutto questo ha messo in allarme i fan del programma, che in rete hanno iniziato a cercare indizi. Hanno, quindi, notato che Roberto Parli risulta assente dai social, dove fino a pochi giorni prima era piuttosto attivo.