Un grave lutto per Adriana Volpe. Ecco perché ha lasciato il Gf Vip

Aveva abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip” in lacrime in fretta e furia senza dare spiegazioni, dopo giorni che si rincorrevano notizie su qualcuno della suafamiglia malato. Ora si conosce il grave motivo che ha portato Adriana Volpe ad allontanarsi dal reality, E' infatti giunta la notizia della scomparsa del suocero, Ernesto Parli, 76 anni, padre di suo marito Roberto.

L’uomo, conosciuto nel mondo dello sport per essere stato il presidente dell’FC Chiasso dal 1976 al 1982, dove portò a giocare Josè Altafini, e riuscì a portare la squadra in serie A, si è spento nel pomeriggio di venerdì 20 marzo. Il suo nome è purtroppo tra le 627 vittime del Coronavirus accertate nelle ultime 24 ore in Italia.

A dare il triste annuncio alcuni portali sportivi tra cui il Corriere del Ticino. Da subito si era capito che qualcosa di grave stava accadendo visto anche la totale assenza del marito di Adriana, Roberto, che dall’11 marzo scorso si era allontanato totalmente dai social forse per stare vicino al papà Ernesto, ma nei giorni precedenti aveva più volte postato notizie sul virus raccomandandosi di seguire le regole imposte dal governo di rimanere a casa.

L’uomo aveva contratto il coronavirus all’inizio del mese, quando Adriana fu avvertita con una lunga conversazione all’interno del confessionale, ma si era aggravato soltanto negli ultimi giorni. Informata su quanto stava accadendo la conduttrice ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip per stare giustamente vicino alla famiglia, al marito e alla figlia che nel frattempo avevano lasciato Roma, in un momento così delicato.

Poco dopo l’abbandono il conduttore del programma Alfonso Signorini aveva raccontato in una diretta Instagram, senza soffermarsi sui particolari cosa stesse succedendo: “ Era già da una quindicina di giorni che lottava perché ha dei problemi seri in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari . -parlando di Adriana Volpe - Ora la situazione si è aggravata e ha dovuto lasciare la casa ”.

Anche il programma, che come molti altri ha subito variazioni, ha deciso di chiudere i battenti prima del previsto, vista la situazione che si sta vivendo e le misure restrittive adottate dal governo per arginare il virus. La trasmissione, che sarebbe dovuta finire l’8 aprire, ma che da voci di corridoio sarebbe arrivata a concludersi i primi giorni di maggio, chiuderà invece in anticipo l’8 aprile.