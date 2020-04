Gf Vip, Adriana Volpe sbotta sui social: "Non montate storie tra me e Denver"

Adriana Volpe è uscita dalla casa del Grande Fratello a causa del grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Ci sono momenti in cui è necessario tornare alla realtà, mettere da parte il gioco per scontrarsi con il mondo vero ed è quello che ha dovuto fare Adriana Volpe. Era una delle candidate alla vittoria finale e anche una delle più amate dal pubblico. Durante la sua permanenza nella casa ha mostrato un suo lato inedito che è piaciuto molto al pubblico, che era pronto a portarla fino alla fine. Sono stati tanti i fan della conduttrice che si sono spesi per sostenerla e che hanno sognato per il flirt con Andrea Denver.

Uscita dalla Casa, Adriana Volpe si è chiusa in un lungo silenzio social. Solo poche incursioni per la conduttrice, che ha trascorso questi giorni insieme alla sua famiglia, cercando di recuperare il tempo perduto e stando vicina ai suoi cari in un momento così complicato. Non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti quelli che hanno fatto il tifo per lei ma, sicuramente, è risultata molto meno attiva di alcuni suoi colleghi di reality, che aggiornano costantemente i loro profili. In queste ore, però, so è trovata costretta a intervenire per mettere un punto su una polemica scoppiata sui social, che ha fatto molto discutere. L'argomento caldo di queste ore, soprattutto su Twitter, è stato il rapporto tra Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli. È emerso che i coniugi non si seguono su Instagram ma nessuno sa con esattezza se abbiano smesso di farlo o se, invece, non si siano mai seguiti. È però bastato supporre che avessero smesso di farlo per innescare una reazione di ipotesi a catena, che hanno coinvolto anche Andrea Denver.