Adriana Volpe e il marito non si seguono più sui social

Cosa sta accadendo ad Adriana Volpe e al marito Roberto Parli? Nelle ultime ore, alcuni fan della conduttrice hanno notato un dettaglio non irrilevante: lei e il compagno non si seguono più su Instagram.

La Volpe, prima di abbandonare il Grande Fratello Vip per la malattia del suocero, venuto a mancare poche ore dopo la sua uscita dalla Casa, è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del reality show. In grado di dire ciò che pensa senza filtri e con educazione, Adriana si è fatta apprezzare ed amare dal pubblico da casa, ma ha fatto anche molto chiacchierare per alcuni atteggiamenti ritenuti ambigui con il modello Andrea Denver. La complicità e la simpatia tra loro è stata interpretata da alcuni come mancanza di rispetto nei confronti del marito Roberto, che proprio a tal proposito espresse tutta l’amarezza per essere finito al centro di un gossip fastidioso.

Il ritorno a casa di Adriana e il dramma familiare vissuto, hanno spento qualunque tipo di polemica ma, proprio nelle ultime ore, una conversazione tra Andrea Denver e Paola Di Benedetto ha scatenato un nuovo chiacchiericcio in rete. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scelto di parlare in codice, lasciando al popolo di internet la possibilità di interpretare a proprio modo questo particolare dialogo. Molti, infatti, hanno ritenuto possibile che il modello e la ex Madre Natura abbiano scelto di parlare in questo modo perché il loro argomento era incentrato proprio su Adriana Volpe.

Intanto, i più attenti si sono resi conto che la conduttrice e il marito Roberto Parli non si seguono più sui social. Come mai? La verità può essere raccontata solo dai diretti interessati: si potrebbe trattare di semplice casualità o di qualcosa di ben diverso, ma finchè non saranno loro a renderne noti i motivi non si potranno trarre conclusioni affrettate.