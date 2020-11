Francesco Oppini choc al Gf Vip: "Quella a Verona la violentano..."

Francesco Oppini pare ci sia cascato di nuovo. Solo qualche settimana fa, il concorrente dell Grande Fratello Vip aveva creato scompiglio sui social per una battuta, mal riuscita, su Franceska Pepe. Ma in queste ore su Twitter sta girando un altro video, risalente a diversi giorni fa, in cui il ragazzo si lascia andare a battute fuori luogo su Dayane Mello, ancora nella Casa ma in quel momento assente dalla conversazione. Frasi forti che ora possono mettere in pericolo la permanenza del concorrente all'interno del gioco, vista la grande risonanza mediatica che quelle frasi hanno avuto tra gli utenti dei social che seguono assiduamente il programma, anche durante le dirette quotidiane.

Stando alle ricostruzioni fatte su Twitter, la clip risalirebbe allo scorso 15 ottobre. Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sono a tavola, probabilmente dopo il pranzo o la cena, e chiacchierano di una posibile e futura reunion a Verona che ci potrebbe essere una volta terminato il reality. A quel punto, il figlio di Alba Parietti esclama: " A Verona la violentano ". La clip che circola sui social è troppo breve per capire chi sia il soggetto del discorso ma le ricostruzioni degli utenti indicano Dayane Mello come destinataria di tale affermazione. Sarebbe potuta essere qualunque altra donna, la gravità sarebbe stata la stessa. Tommaso Zorzi, che ha immediatamente capito la portata di quella frase, ha cercato di smorzare Oppini: " Ma speriamo di no, ma dai... ". Francesco Oppini, forse meno scaltro dell'influencer e con una conoscenza meno approfondita dei social, sembra non aver colto l'assist di Zorzi e ha replicato: " Ma in senso buono eh... ".

Per il web, la pezza è stata forse peggiore del buco e il video in pochi minuti è diventato virale. " Esiste un senso buono se violentano? ", si chiede un ragazzo commentando la clip. Stessa domanda che si pone anche un'altra utente, Ilaria: " No scusatemi, ma da quando lo stupro può essere fatto in senso buono? ". Questo non è nemmeno l'unico video che vede Francesco Oppini protagonista di un grave scivolone. " Se la porto ad una festa con i miei amici, succede un disastro… ", ha esclamato il concorrente, probabilmente sempre rivolto alla ragazza brasiliana.