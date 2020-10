Oppini e Dayane Mello sempre più vicini: la Parietti preoccupata fa un appello al Gf

Dentro la casa del Grande Fratello stanno nascendo intrighi e trame degne di una fiction. Oltre alla palese affinità erotica tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, infatti, ci sono altri movimenti che animano la casa ma che si dimostrano ben più complessi rispetto a quelli tra la showgirl e il modello. Da un lato, infatti, c'è l'intesa tra Massimiliano Morra e Guenda Goria, dall'altra quella tra Dayane Mello e Francesco Oppini. Tuttavia entrambi i ragazzi sono felicemente fidanzati all'esterno della Casa tanto che, nel caso di Oppini e Mello, ha parlato anche Alba Parietti, madre del ragazzo, per chiedere l'intervento del Grande Fratello.

Che tra la brasiliana e l'imprenditore ci sia una buon feeling è palese. I due ragazzi sono spesso vicini durante la giornata e nel corso della puntata precedente, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Dayne Mello circa questo strano rapporto. La modella non si è tirata indietro e ha ammesso di avere un interesse verso Oppini, nonostante lui sia fidanzato. Inoltre, la brasiliana ha dichiarato a Signorini che sarebbe stato proprio il ragazzo a fare con lei il primo passo. Attualmente, Oppini sembra essere all'oscuro di tutto questo e il suo rapporto con la Mello procede regolarmente. Ma la brasiliana si è lasciata andare a confidenze con Tommaso Zorzi, lasciando intendere che tra lei e l'imprenditore possa esserci qualcosa di più, tanto che il loro discorso prosegue sotto una coperta, lontano dagli sguardi indiscreti. " Io pensavo che eri avanti, ma lui è andato già oltre ", conclude l'influencer.

La vicinanza tra i due concorrenti è stata percepita anche dai telespettatori, che su Twitter commentano con molto interesse questo strano feeling. Stando a quanto si legge su Twitter, inoltre, pare che Francesco Oppini abbia dato un biglietto a Dayane Mello. Non è noto il contenuto del foglietto ma secodo l'opinione comune potrebbe contenere la confessione di un interesse corrisposto. Solo supposizioni o c'è dell'altro? Per il momento né la brasiliana né l'imprenditore hanno fatto un passo in più di quanto loro concesso data la situazione, ma sui social c'è chi stigmatizza il comportamento di Oppini, che da un lato starebbe illudento la Mello e dall'altra starebbe facendo soffrire la fidanzata.

Cristina, compagna di Oppini, sembra tranquilla fuori dalla Casa e continua a sostenere il fidanzato. Chi è meno serena è sua madre. Alba Parietti, da mamma chioccia qual è, non riesce a non dire la sua e così, sfruttando anche il suo buon bacino di follower, preme per supportare il figlio ed evitare che possano calare delle ombre sul suo comportamento. " Trovo che Francesco dovrebbe sapere ciò che dice Dayane alle sue spalle. Gf gli fai vedere il video del suo confessionale per correttezza? Grazie. Ama Cristina, Francesco è leale e vede in Dayane un’amica sincera e naïf, non vede in lei alcuna malizia ", ha scritto la showgirl con sicurezza. Ma è davvero così?