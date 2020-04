Gf Vip, Andrea Denver: "Ho vissuto una bellissima esperienza. Adriana? Un punto di riferimento"

Sguardo da conquistatore e un fisico tutto da invidiare, questi i tratti distintivi di Andrea Denver, modello e influencer di professione, entrato a far parte del cast dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Eliminato ad un passo dalla finale, precisamente nel televoto che lo ha visto contro Patrick Pugliese e Antonella Elia, Andrea sente comunque di aver fatto un grande percorso ricco di emozioni, vissuto all’insegna della spensieratezza.

Nella Casa più spiata d’Italia, infatti, ha stretto amicizie che si porterà dietro anche dopo la fine del reality, come quella con Patrick Pugliese – suo grande compagno di scherzi – e Paola Di Benedetto, oltre ovviamente ad aver riscosso l’interesse da parte dell’universo femminile. Tuttavia, l’unica a lasciare il segno è stata Adriana Volpe, con la quale il modello ha stretto un forte legame dettato dalla grande ammirazione che prova nei suoi confronti.

Nel suo cuore, però, c’è posto solo per una donna, la bellissima Anna Wolf. Dopo essersi conosciuti a Miami, i due si sono poi stabiliti a New York, dove Andrea risiede attualmente. Con un’agenda fitta di impegni, la loro vita e il loro lavoro si dividono tra gli Stati Uniti e l’Italia. Ma non è da escludere che un giorno possano rientrare nel nostro Paese, d’altronde lei è pazzamente innamorata di Verona.

Come è stato l’impatto con la realtà dopo essere uscito dal Grande Fratello?

"Devo dire che il primo impatto è stato alquanto traumatico. Infatti, nonostante i continui aggiornamenti di Alfonso Signorini sulla situazione fuori dalla Casa, l’impatto visivo iniziale è stata davvero forte: l’assenza del traffico, delle persone che camminano in strada… Davvero surreale… Poi, ovviamente, mi ha sconvolto anche l’effettiva diffusione del coronavirus nel mondo, il numero di vittime e le testimonianze di chi è in prima linea per proteggerci. In questo momento sto trascorrendo la quarantena nella mia casa di Verona, che peraltro è vicinissima a quella dei miei genitori" .

Come vivi questa situazione dato che la tua vita si divide tra gli Stati Uniti e l’Italia?

"Vivendo io stesso a New York sono rimasto davvero senza parole davanti alle sepolture nelle fosse comuni nel Bronx… Ad ogni modo mi tengo in contatto con i miei amici e la mia ragazza, Anna Wolf. Per fortuna lei è a casa dei suoi genitori e, nonostante si trovi nella contea del Carolina del Nord più colpita, non esce da circa 4 settimane e stanno tutti bene" .

Sei contento di aver partecipato al Grande Fratello Vip?

"Il Grande Fratello Vip è stata una bellissima avventura e ho solo ricordi positivi. L’ho vissuto con spensieratezza, lasciandomi trasportare dalle emozioni. Non riesco a identificare un ricordo più bello degli altri, proprio perché per me è stato tutto magnifico. Sono nate delle bellissime amicizie, abbiamo fatto degli scherzi indimenticabili ecc. Se ripenso a tutto ciò mi viene solo da sorridere, forse anche con un pizzico di nostalgia" .

Quale, invece, il momento più brutto?

"Purtroppo penso sia proprio quell’incomprensibile attacco che ho subito in piscina, decisamente spiacevole… Sia per il contesto dal quale è scaturito, sia per gli epiteti utilizzati, non solo contro di me, ma anche irrispettosi nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia…" .

Se ti venisse chiesto di partecipare nuovamente al reality, lo faresti?

"A dire il vero non saprei… Non perché non mi sia piaciuto ma perché voglio tenermi tutte le porte aperte davanti a me e valutare man mano, compatibilmente con i miei altri impegni lavorativi – soprattutto nel mondo della moda – e le mie inclinazioni" .

Possiamo dire che Patrick sia stato il tuo grande amico nella Casa?

"Assolutamente sì! Ci siamo conosciuti per caso poco prima di iniziare salutandoci dalla finestra dell’albergo dove stavamo alloggiando ma, una volta in Casa, man mano abbiamo costruito una grandissima intesa, di quelle che basta solo lo sguardo per capirsi! Nonostante il suo lato scherzoso, abbiamo parlato insieme anche di cose più serie, ci siamo sempre trovati allineati su tutto. Ora sto anche scoprendo il suo lato paterno, lo stimo davvero tanto e ho tutta l’intenzione di coltivare questo nostro rapporto di amicizia" .

Pensi che Patrick ti abbia fatto da guida in questo tuo percorso nella Casa?

"Sin da subito lui ha messo in chiaro come volesse viversi il Grande Fratello Vip, ossia di viverlo con spensieratezza. Certo è che aver avuto al mio fianco un compagno come Patrick mi ha aiutato a far emergere il mio lato più divertente, senza pensare al giudizio degli altri. Un po' come lui, volevo vivermi ogni giorno al 100%" .

Quali gli scherzi più belli?

"Ce ne sono tanti che sono riusciti benissimo. Uno, ad esempio, è quando Patrick si è messo a dormire nel letto di Michele – che era appena uscito – e ha iniziato a russare dicendo che Fabio l’avesse cacciato dall’altra camera, cosa credibilissima visto che spesso Fabio si svegliava di notte per prenderlo a cuscinate. Un altro scherzo bellissimo è stato quello architettato ai danni del buon Fabio, al quale abbiamo fatto credere che il bagno fosse occupato per ore, mentre noi uscivamo dalla seconda porta che dava sulle camere. La realtà, però, è che ve ne potrei elencare un’infinità" .

E sul mistero dei boxer spariti?

"Ero entrato nella Casa con 20 boxer, ma a un certo punto me ne sono ritrovati solo 5. Ho quindi chiesto alla produzione che me ne comprassero degli altri. Non penso che si sia trattato di uno scherzo. Infatti, nonostante abbia sempre preferito farmi le lavatrici da solo, un paio di volte è capitato di mischiare i miei vestiti con quelli degli altri e credo poi si sia solo fatta confusione. Tant’è che nell’ultima settimana ne ho trovati alcuni da Patrick" .

Alcuni ritengono che tu sia una persona restia a prendere una posizione, ti trovi d’accordo con questa affermazione?

"In realtà credo di essermi esposto più di una volta, ma senza farlo in modo plateale. Sono infatti intervenuto nei confronti di Antonio, ho voluto chiarire con Antonella, ho convinto Patrick a fare un passo indietro sulle parole dette e tanti altri episodi che mi hanno coinvolto in primissima persona. Ho però evitato di schierarmi nel caso di discussioni infantili e pretestuose, questo sì" .

Cosa ne pensi delle continue avance di Sara Soldati?

"C’è una bella amicizia tra noi e, come detto più volte, mi piacerebbe portarla avanti. So che lei dentro la Casa si è confidata con le altre inquiline sul fatto di provare qualcosa per me, ma continuo a ritenerla una persona matura in grado di comprendere appieno la mia situazione. Anche se sono fidanzato, quindi, non credo che per lei ci siano problemi se rimaniamo solo amici" .

Non ti sei mai preoccupato di cosa potesse pensare la tua fidanzata vedendoti fare complimenti ad altre donne?

"Nonostante abbia fatto degli apprezzamenti nei confronti di qualcuna, penso di essere sempre rimasto al mio posto, li ho fatti solo perché sono una persona spontanea e onesta. Non c’era altro dietro che potesse rovinare la mia storia con Anna. Tant’è che con lei non c’è stata alcuna discussione. Lei mi conosce benissimo e quindi non è stata scalfita minimamente da nessuna dichiarazione o situazione che si è potuta creare" .

E dell’opinione del pubblico?

"Mi dispiace pensare che alcuni miei atteggiamenti possano essere stati fraintesi, ma ho detto semplicemente quello che pensavo con grande spontaneità, la stessa che mi ha fatto vivere alla grande questo mio percorso nella Casa. All’uscita, invece, sono rimasto molto colpito dalle grandi manifestazioni d’affetto nei miei confronti di tanti fan" .

Tra te e Rita Rusic c’è stato davvero un flirt?

"Non c’è stato niente tra noi. La prima volta che l’ho vista è stato l’8 gennaio, prima del Grande Fratello Vip non ci siamo mai conosciuti. Altri coinquilini li conoscevo già da prima, ma questo non è stato in alcun modo il caso di Rita" .

Perché Adriana ti ha colpito così tanto?

"Al di fuori degli apprezzamenti che le ho fatto più volte pubblicamente, Adriana rispecchia il mio ideale di donna, sia esteticamente sia per le sue grandi qualità personali. Lei mi ha dato tanto, era una gioia ascoltarla e passare del tempo insieme, sapeva darmi forza e consigliarmi su tantissime cose... Mi ha insegnato anche le cose più pratiche, come ad esempio fare la pizza fatta in casa, che in questo periodo mi sta tornando davvero utile! Adriana ha un grande lato umano, è davvero molto sensibile e sono infatti convinto che sia un’ottima mamma. Le sono grato non solo per quello che ha saputo trasmettere a me, ma anche agli altri concorrenti della Casa. Con tutti si è infatti dimostrata una donna molto altruista" .

Siamo sicuri che tra voi non ci sia niente oltre a un’amicizia?

"Tra noi c’è solo una grande amicizia e tanta, ma tanta stima reciproca. È una persona davvero unica" .

Qualche similitudine tra Adriana e Anna?

"Il fatto che Anna sia la mia ragazza è perché anche lei, come Adriana, ha delle bellissime qualità dal punto di vista umano. Parlo delle emozioni che sa trasmettermi, non dal punto di vista estetico, pur essendo lei stupenda. Un'altra cosa che hanno in comune è il fatto che sanno motivarmi e questa è una cosa che apprezzo tantissimo. Nonostante sia ancora molto giovane se paragonata a Adriana, posso dire che Anna sia già a buon punto" .

Come vi siete conosciuti tu ed Anna?

"Ci siamo conosciuti a dicembre 2016 durante una mostra d’arte a Miami dove ci ha presentati un’amica, ma è finita lì. Poi, ad aprile 2018, ci siamo incontrati sempre a Miami a un evento di beneficenza e ci hanno ripresentati, nonostante ci ricordassimo bene entrambi. In quel momento lei ha scoperto che fossi italiano. Mi è piaciuta molto fin dall’inizio e ho trascorso tutta la sera a parlare con lei e ne ho approfittato per invitarla a pranzo il giorno dopo. Quando Anna ha ordinato la pasta e l’ho vista mangiare il pane – da brava italiana – ho perso davvero la testa per lei! Abbiamo iniziato a frequentarci e, quando lei si è trasferita da Miami a New York, è stato tutto più semplice. Abbiamo un ottimo rapporto anche con i genitori, da entrambe le parti, e cerchiamo sempre di organizzare qualche incontro tra le nostre famiglie" .

Tornerai mai in Italia?

"Nonostante la mia intenzione sia quella di continuare a lavorare negli Stati Uniti, non escludo che se mi dovessero arrivare proposte di lavoro interessanti in Italia potrei valutare di tornare qui. Da parte sua, Anna è molto flessibile e adora Verona, quindi le farebbe solo piacere trasferirsi, anche perché sa benissimo che prima o poi mi piacerebbe tornare a vivere in Italia" .

Quali le amicizie che ti poterai dietro dopo la fine del Grande Fratello Vip?

"Paola e Patrick sono le persone che sto sentendo quotidianamente, ma devo dire che sono in contatto anche con Adriana, Aristide, Antonella, Sossio, Michele, Fabio e Ivan con il quale ero amico anche prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?