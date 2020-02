Gf Vip, Andrea Montovoli sbotta dopo la diretta: "San Valentino di m..."

La serata di San Valentino al Grande Fratello Vip è stata festeggiata con una puntata in diretta dello show, durante la quale non ci sono state eliminazioni ma solo nomination e tante sorprese d'amore. I sentimenti sono stati al centro dell'attenzione con le storie di Pago e Serena, Clizia e Paolo, Paola Di Benedetto e Federico Rossi e Adriana Volpe con suo marito ma c'è chi si è sentito escluso, come Andrea Montovoli, che ha aspramente contestato la puntata.

Pago e Serena Enardu hanno dimostrato che il loro amore ritrovato può essere più forte di qualsiasi ostacolo e così hanno superato indenni lo scoglio dell'intervista di Signorini ad Alessandro Graziani, il tentatore che aveva sedotto la donna. Le rivelazioni fatte da Graziani nello studio di Uomini e Donne non hanno scalfito Pago, che pare fosse già a conoscenza dei fatti raccontati. Anche questo scoglio è stato superato dalla coppia, che adesso è pronta a portare a termine il suo percorso di riconciliazione dentro e fuori la Casa. La storia di Clizia e Paolo, invece, è appena sbocciata ed è nel pieno della passione che i due ragazzi non perdono occasione di baciarsi e stare vicini, tanto che per loro il Grande Fratello ha pensato a una serata di San Valentino particolarmente romantica da trascorrere nella suite. A Paola Di Benedetto, invece, il Grande Fratello ha fatto ascoltare e vedere il fidanzato che, dalle Maldive, le ha dedicato una canzone mentre Adriana Volpe ha potuto incontrare suo marito, benché il tutto nasceva da uno scherzo cattivissimo del Grande Fratello nei suoi confronti.

E gli altri concorrenti? Se Antonella Elia ha potuto rivedere il suo fidanzato Pietro Delle Piane lunedì e tra i due c'è stato un altro bacio degno dei migliori film romantici, gli altri reclusi di Cinecittà fidanzati che ancora sono nella Casa non hanno ricevuto nessuna sorpresa. Andrea Denver si era illuso di ricevere un messaggio da parte della sua fidanzata Anna ma, invece, gli hanno mostrato una foto con gli auguri di San Valentino pubblicata da Elisa De Panicis che li ritrae a letto ai tempi del loro flirt. Il modello non ha nascosto la delusione al conduttore e la speranza è quella di ricevere a breve almeno una lettera da parte della sua amata.

Molto meno pacata è stata la reazione di Andrea Montovoli, che da quando è entrato al Grande Fratello Vip non ha mai ricevuto nessun segnale esterno da parte della sua fidanzata. Eppure, anche il ragazzo nel corso della settimana ha scritto una lettera d'amore: " Se mi gira il cazzo io esco lunedì. Ve lo dico, esco. Tu Fabio cercavi la nomination? Ti Capisco adesso. Stasera per me è stato un San Valentino di merda. Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma questa persona non ha scritto niente. " E rivolgendosi a Patrick ha poi aggiunto: “Noi non contiamo più niente.”

Anche Patrick Pugliese pare abbia una persona che lo aspetta fuori ma nemmeno per lui sono state previste lettere o sorprese nel giorno di San Valentino. La reazione di Andrea Montovoli non stupisce, visto che il ragazzo viene raramente considerato durante la diretta serale, al pari di Patrick e di Fabio Testi. Ci saranno sorprese per loro nel corso della prossima puntata?