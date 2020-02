Gf Vip, scherzo ad Adriana Volpe, convinta del tradimento del marito: "Non ci credo"

Il percorso nella Casa di Adriana Volpe è stato finora molto apprezzato da gran parte del pubblico, che riconosce alla donna un'ottima capacità di comunicazione e grande empatia. La donna ha sempre dimostrato grande volontà di conoscere gli altri concorrenti ma questa sua voglia di stringere rapporti, da molti viene vista come falsità.

Fuori dalla Casa, Adriana Volpe ha un marito e una figlia ad aspettarli e lo scherzo che le ha voluto riservare il Grande Fratello per la serata di San Valentino è stato particolarmente crudele. La produzione le ha voluto far credere che suo marito Roberto l'abbia tradita con una ragazza molto più giovane di lei. Come per un contrappasso, Alfonso Signorini ha voluto coinvolgere nello scherzo anche Antonella Elia, che la settimana scorsa ha scoperto proprio dalla Volpe dell'incontro di Pietro Delle Piane con la sua ex Fiore Argento.

Antonella Elia ha mostrato grande dispiacere per la sua compagna di avventura, nonostante tra le due i rapporti non siano idilliaci. " San Valentino è il giorno che hanno fatto l'amore per la prima volta con il marito prima di sposarsi quando erano fidanzati ", ha detto Antonella Elia ad Alfonso Signorini per sottolineare l'importanza che per la conduttrice ha questo giorno.

Raggiunta la stanza superled, Adriana Volpe non ha retto l'impatto con la visione delle foto che mostrato suo marito che bacia (per finta) un'altra donna. Inevitabile per Adriana Volpe scoppiare a piangere vedendo gli scatti mostrati dal conduttore: " Sembro io, mi somiglia pure. " Adriana Volpe, devastata, sembra non voler credere a quanto vede perché forse conosce molto bene suo marito. Alfonso Signorini ha continuato a tenere lo scherzo e ha messo il carico da 90 su Adriana Volpe, riferendole che le foto sono state scattate davanti alla loro casa di Roma. Uno scherzo pesante nei confronti di Adriana Volpe, che incredula ha abbracciato Adriana Volpe al suo ritorno in casa.

" L'ha presa male, non ci può credere ", ha detto Antonella Elia ad Alfonso Signorini prima dell'ingresso del marito all'interno della Casa. " Non ci credo finché non arriva lui a dirmelo ", ha continuato a ribadire Adriana Volpe a Signorini, spiegando i motivi della sua incredulità. Roberto non è riuscito a tenere il gioco e ha immediatamente svelato il gioco con la complicità di Alfonso Signorini.

I due, però, hanno continuato a fingere di litigare, continuando lo scherzo nei confronti di Antonella Elia che, ignara di tutto, era chiusa in confessionale. La showgirl torinese ha cercato di dividere Adriana Volpe e suo marito Roberto, prima che Signorini facesse cessare immediatamente lo scherzo, con grande sollievo. Il marito di Adriana Volpe ha ricevuto in dono un grande fascio di rose rosse da parte del suo compagno per celebrare la ricorrenza e, soprattutto, scusarsi per lo scherzo fatto con la complicità del Grande Fratello.