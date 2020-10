Gf Vip, c'è una possibilità per Pierpaolo Pretelli con la Gregoraci: "Mi sarei potuto innamorare di lei"

Quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è il romanzo di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due è scoccata una scintilla a poche ore dall'ingresso della showgirl calabrese e in pochi, tra i telespettatori del programma, hanno dimenticato quel bacio dato per gioco, in piscina, durante la prova ricompensa. Da quel momento nella testa del modello c'è stata solo Elisabetta Gregoraci, che giorno dopo giorno si è avvicinata sempre di più a Pretelli. Tra loro è evidente l'attrazione fisica, che per Pierpaolo è anche mentale. Il ragazzo è preso dalla showgirl, che invece viaggia con il freno a mano tirato e non si lascia travolgere dalle emozioni. Il motivo sembra essere una persona fuori. Eppure, questa sera Elisabetta Gregoraci è sembrata più aperta.

Diverse volte sopra la Casa è passato l'ormai famigerato aereo che porta i messaggi dall'esterno ai ragazzi. Elisabetta Gregoraci è la concorrente che ha avuto più aerei e tutti con un messaggio di fondo ben chiaro, che lei ha sempre smorzato, assicurando che a mandarli fossero le sue amiche. Ma frasi come " sei l'epicentro del mio terremoto ", oppure " mi manchi ", non sono messaggi in amicizia e questo a Pierpaolo Pretelli ha insinuato il dubbio che la sua Elisabetta sia così frenata perché impegnata. Eppure bastavano poche parole della showgirl per rassicurarlo e farlo sentire forte, possibilista sul fatto di poterla, un giorno, conquistare.

La scorsa settimana, però, è cambiato tutto. Alfonso Signorini ha svelato il gesto segreto di Elisabetta Gregoraci, che ha ammesso di non avere la mente libera perché qualcuno fuori dalla Casa, a cui è dedicato quel gesto, esiste. Impossibile per Pretelli passare sopra questo, tanto che i due hanno avuto uno scontro molto forte, che ha portato Pierpaolo alle lacrime, così come Elisabetta. I due si sono poi chiariti e nonostante l'amarezza, il modello è riuscito a continuare a essere il pilastro nella Casa per la showgirl. Alfonso Signorini, anche in vista della possibilità di uscita per Elisabetta, ha voluto un ennesimo confronto tra i due.