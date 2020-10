Il pianto disperato di Pretelli durante la notte: "Perché la Gregoraci mi ha mentito?"

Puntata di rottura quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. L'episodio più rilevante ha coinvolto Elisabetta Gregoraci, che incalzata da Alfonso Signorini si è trovata costretta ad ammettere di avere un uomo fuori che la aspetta. Quest'uomo corrisponde al nome di Stefano e, benché la showgirl non lo abbia espressamente dichiarato, il segnale segreto rivelato ieri dal conduttore (su indicazione dei social) sarebbe rivolto proprio a lui. Elisabetta Gregoraci ha provato a sviare, ribadendo il concetto che si tratti di un gruppo di amici, ma ormai più nessuno crede a quella versione, tanto meno Pierpaolo Pretelli, che dopo gli aerei e il codice segreto sembra essere deciso a mettere un freno alla sua passione per la showgirl.

Nella clip mostrata da Alfonso Signorini alla Gregoraci e alla Casa è stata fatta una collection dei momenti durante i quali Elisabetta si batte la mano sul petto all'altezza del cuore per tre volte, un gesto frequente soprattutto quando la showgirl parla di o con Pierpaolo. È sfuggito a tutti nella Casa, anche a Pierpaolo, ma non al pubblico del programma. Di tutti quei momenti, ce n'è stato uno che ha davvero ferito il modello e risale a pochi giorni fa, quando la Gregoraci si trovava nel cucurio. Pretelli si avvicinava spesso a parlare con lei attraverso il muro, un modo come un altro per lui per sentirla vicina. Tuttavia, le immagini hanno mostrato che proprio mentre i due chiacchieravano attraverso il muro, senza potersi vedere, a un certo punto Elisabetta si è voltata verso la telecamera e ha battuto i tre colpi sul petto. In quel momento, Pretelli ha messo a fuoco la situazione e per tutta la serata è rimasto in silenzio a pensare e a rimuginare, finché a fine serata si è isolato in giardino per rimettere in ordine le idee.

Raggiunto da Tommaso, uscito a fumare, Pierpaolo si è confidato con lui prima di parlare con la Gregoraci. Pierpaolo ha insistito più volte con Elisabetta, chiedendole direttamente se fuori ci fosse qualcuno e se lei fosse impegnata. La showgirl si è trincerata dietro la privacy, sostenendo di non dover rivelare tutto della sua vita sotto le telecamere, ma ha sostenuto di non sentirsi impegnata. Tuttavia, ha spento qualunque velleità di Pierpaolo Pretelli, per il quale le parole della showgirl hanno avuto l'effetto di un palo colpito in pieno volto a 100 Km/h: " Sono single ma questo non vuol dire che mi devo fare una storia con te ". Da lì a pochi minuti la situazione è precipitata e i due si sono mandati a quel paese.