Gf Vip, Clizia ci ripensa su Paolo? "Non posso fare la pagliaccia"

La puntata serale del lunedì del Grande Fratello Vip ha raccontato diverse storie a intensità variabile. C'è stato il forte scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, quello tra Serena Enardu e Adriana Volpe, c'è stato il momento verità duro e crudo con Andrea Montovoli e poi c'è stato quello di tenerezza con l'incontro tra Paolo Ciavarro e i suoi genitori, che hanno potuto abbracciare anche Clizia Incorvaia.

In realtà, Eleonora Giorgi già in passato aveva avuto modo di incontrare Clizia Incorvaia, quando tra il figlio e la ragazza ancora non era esplosa la passione. In quell'occasione, l'attrice aveva espresso bellissime parole nei confronti dell'ex moglie di Francesco Sarcina. In diverse interviste rilasciate nelle ultime settimane, Eleonora Giorgi non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti di Clizia, nella quale ha ammesso anche di rispecchiarsi. Da quel momento sono passate alcune settimane e la modella si è avvicinata moltissimo a Paolo Ciavarro. Tra i due è scoppiata la passione, che ha dato il via a un flirt intenso e molto amato all'esterno della Casa.

Il secondo ingresso di Eleonora Giorgi ha avuto un tenore diverso rispetto al primo, anche alla luce di un'altra intervista rilasciata dall'attrice al settimanale Chi, nel quale la donna ipotizza che, forse, i due ragazzi non siano fatti per stare insieme. " Non sei il Giovane Werter, quello del romanzo di Goethe, stai allegro e felice! Ti prende il languore malinconico, sei stato per un mese e mezzo il sole ", ha detto l'attrice prima che mostrassero al figlio le immagini dell'intervista.

“Sapevo che si sarebbero trovati, ma non so se avranno un futuro insieme: forse sono troppo diversi. Non credo siano innamorati. Ho come l'impressione che lei abbia bisogno di un altro tipo di uomo”, ha detto la Giorgi al settimanale Chi. Quelle parole hanno evidentemente sconvolto Clizia Incorvaia, che ha visto tutto dal confessionale prima di entrare in salone e abbracciare i Ciavarro. " Volevo scappare dopo l'intervista ", ha ammesso Clizia nel stringere la mano a Eleonora Giorgi, che però tranquillizza la ragazza: " Io mi astengo e sostengo, ti trovo una ragazza deliziosa. " L'imbarazzo di Paolo Ciavarro e di Clizia è palpabile.