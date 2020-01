Gf Vip, Clizia Incorvaia ha mentito sull'età?

Secondo quanto riferito dal sito Davidemaggio.it, nell'armadio di Clizia Incorvaia non ci sarebbero nascosti soltanti gli scheletri sul tanto chiacchierato triangolo con Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio, ma anche qualche candelina.

L'accusa che viene mossa alla bella influencer è chiara, Clizia Incorvaia avrebbe mentito sull'età: "Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è qualcuno che mente 'spudoratamente' sulla propria età". Il sito di Davide Maggio - solitamente ben informato in materia televisiva - mette subito le mani avanti e ammette che non è buona educazione chiedere l'anno di nascita ad una signora: "Per carità, guai chiedere gli anni ad una donna (il galateo parla chiaro)". "Ma come mai tutte le informazioni che riguardano la tua età sono palesemente inesatte?", si chiede maliziosamente l'articolo.

Il mistero sull'età di Clizia Incorvaia sembrerebbe essere fitto; in rete, ma anche sui giornali, circolano due diverse versioni: 33 anni e quasi 36 anni. Prima della partecipazione al Gf Vip "si legge da più parti essere una bella 33enne". Con la sua entrata nella casa di Cinecittà, arriva una nuova data di nascita, ufficializzata anche nella scheda della concorrente sul sito del reality show: Clizia sarebbe nata a Pordenone il 10 ottobre 1984.

Secondo questa nuova versione, dunque, la Incorvaia non avrebbe 33 anni, bensì ne avrebbe già compiuti 35 e sarebbe pronta a spegnere 36 candeline tra poco più di 8 mesi. "Sarà stata la stessa Incorvaia ad aggiustare il tiro di due/tre anni e comunicare una nuova età?", si chiede l'articolo, facendo riferimento alla nuova data ufficializzata da Grande Fratello.

Ma neppure questa variazione sembra convincere il blog che si occupa di televisione: "Anche questa informazione è palesemente sbagliata". Secondo quanto risulta a Davidemaggio.it, "alla voce 'data di nascita', la carta d’identità della (ex) signora Sarcina parla chiaro quanto e più del galateo: 10/10/1980".

Se veramente così fosse, Clizia Incorvaia sarebbe vicina al traguardo dei 40 anni e non a quello dei 36 come recentemente comunicato. Nel caso in cui lo scoop di Davidemaggio.it dovesse venir confermato, significherebbe che in un primo momento la bella influencer si sarebbe tolta 6 anni per poi correggere il tiro togliendosi "solo" 4 anni, nel momento della sua partecipazione al reality show di Canale 5. Alfonso Signorini deciderà di affrontare questo piccolo scandalo o per questioni di galateo si deciderà di soprassedere?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?